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29 Eylül 2017 Cuma 15:40

Laü Mütevelli Heyeti, Aöa İle Yapılan Protokolle İlgili Açıklama Yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli heyeti, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile yapılan protokol hakkında açıklama yaptı. LAÜ Mütevelli Heyeti’nin açıklamasında;&nbsp;üniversitenin Lefke’deki Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına ek olarak ÖSYM’den&nbsp; Lefkoşa’daki&nbsp; Sınıf Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 20 öğrenci alındığı kaydedildi.Bu öğrencilerin tümünün TC vatandaşı olduğu, bu kapsamda alınan öğrencilerin hiçbirinin AÖA’nin kendi sınavı ile aldığı öğrencilerle eşit haklara sahip olmayacağı, yani mezuniyet sonrası KKTC devletinin kurumlarında çalışamayacakları belirtildi.

Laü Mütevelli Heyeti, Aöa İle Yapılan Protokolle İlgili Açıklama Yaptı
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“ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEKİ BÖLÜMLER İÇİN ALINAN 40 ÖĞRENCİ TC VATANDAŞI… AKADEMİ ÖĞREMNCİLERİYLE AYNI HAKLARA SAHİP DEĞİLLER”

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mütevelli heyeti, Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) ile yapılan protokol hakkında açıklama yaptı.

LAÜ Mütevelli Heyeti’nin açıklamasında; üniversitenin Lefke’deki Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarına ek olarak ÖSYM’den  Lefkoşa’daki  Sınıf Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 20 öğrenci alındığı kaydedildi.
Bu öğrencilerin tümünün TC vatandaşı olduğu, bu kapsamda alınan öğrencilerin hiçbirinin AÖA’nin kendi sınavı ile aldığı öğrencilerle eşit haklara sahip olmayacağı, yani mezuniyet sonrası KKTC devletinin kurumlarında çalışamayacakları belirtildi.

AÖA’nın kendi sınavı ile Sınıf Öğretmenliği Programı’na 26, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na ise 20 KKTC vatandaşı öğrencinin alındığı, bu öğrencilerin çift diploma anlaşması çerçevesinde LAÜ’nün akademik kriterlerini yerine getirmeleri koşuluyla LAÜ diploması da alabilecekleri ifade edildi.

LAÜ’nün Lefke ve Lefkoşa Kampüsü Sınıf Öğretmenliği Programı’na KKTC uyruklu öğrenci almadığı belirtilen açıklamada, “LAÜ bilimsel temelde çalışmalarını sürdüren bir eğitim kurumudur.  Polemiklerle bir yere varılamayacağı basınımız aracılığıyla kamuoyuna önem ve saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

(FY/GUR)

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