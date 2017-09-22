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22 Eylül 2017 Cuma 09:07

Laü’den Ktös’e Yanıt

Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Şennur Gülbudak isimli kişinin LAÜ’de işe alındığına dair haberlerin kesinlikle asılsız ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Laü'den Ktös'e Yanıt
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“ŞENNUR GÜLBUDAK İSİMLİ KİŞİ LAÜ’DE İŞE ALINMADI”

“HABERLER KESİNLİKLE ASILSIZ VE GERÇEK DIŞI”

“LAÜ’YÜ KARALAMAYA ÇALIŞAN BU KESİMLERİN MAKSADI NEDİR?”

“HAYAL ÜRÜNÜ, GERÇEK DIŞI İDDİALARLA ÜNİVERSİTEMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞANBÖYLESİ ZİHNİYETE SAHİP KESİMLERİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Lefkoşa, 22 Eylül 17 (.): Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Şennur Gülbudak isimli kişinin LAÜ’de işe alındığına dair haberlerin kesinlikle asılsız ve gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Gülbudak isimli kişinin LAÜ ile kesinlikle hiçbir bağı olmadığını, böyle birinin üniversitede işe alınmadığın kaydeden LAÜ Mütevelli Heyeti, “LAÜ’yü karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir?” diye sordu ve bu zihniyetteki kesimleri kınadı.

LAÜ Mütevelli Heyeti imzasıyla yapılan açıklamada, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla basında yer alan açıklamanın, “LAÜ hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve külliyen gerçek dışı açıklamalar olduğu” belirtildi.

Şennur Gülbudak isimli kişinin LAÜ’de işe alındığına dair haberlerin kesinlikle asılsız ve gerçek dışı olduğu kaydedilen açıklamada, Gülbudak isimli kişinin LAÜ ile kesinlikle hiçbir bağı olmadığı, böyle birinin üniversitede işe alınmadığı vurgulandı.

LAÜ Mütevelli Heyeti açıklamasında, “Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan LAÜ’yü karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir?” diye soruldu.

“LAÜ’YÜ KARALAMAYA ÇALIŞAN ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Öğrenci sayısındaki beklenenin üzerinde artışla Lefke ve bölgeye uzun yıllar sonra büyük yatırımlara başlandığını ve bunun bölgeye çok ciddi ekonomik getirisi olduğu ifade edilen açıklamada, üniversiteyi karalamaya çalışan zihniyete sahip kesimin kınandığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Lefke ve bölgesinin lokomotifi olan, 2013 yılında 3854 olan öğrenci sayısını bugün itibari ile 11,000’in üzerine çıkaran üniversitemizi karalamaya çalışan bu kesimlerin amacı Lefke ve bölgesine zarar vermek midir?Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir.  Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışanböylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz.

Lefke ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için tarihsel bir rolü olan LAÜ, uyguladığı doğru politikalarla hedefleri doğrultusunda çok emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir.”

(GÜL/ŞEB)

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