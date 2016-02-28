Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Laü’de “1992 Hocalı Katliamı Ve Soykırımı” Anma Programı 4 Mart’ta

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından “1992 Hocalı Katliamı” anma programı düzenlenecek. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 4 Mart Cuma günü yapılacak anma programı saat 14.00’de gerçekleşecek.

Laü’de “1992 Hocalı Katliamı Ve Soykırımı” Anma Programı 4 Mart’ta

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından “1992 Hocalı Katliamı” anma programı düzenlenecek. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 4 Mart Cuma günü yapılacak anma programı saat 14.00’de gerçekleşecek.

28 Şubat 2016 Pazar 15:12
Laü’de “1992 Hocalı Katliamı Ve Soykırımı” Anma Programı 4 Mart’ta
banner238

Lefkoşa, 28 Şubat 16 : Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından “1992 Hocalı Katliamı” anma programı düzenlenecek. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 4 Mart Cuma günü yapılacak anma programı saat 14.00’de gerçekleşecek.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre anma programı, LAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov’un sunumu ile gerçekleşecek.

Muradov, “1992 Hocalı Katliamı’ndan önceki durumu, Hocalı Katliamı’nın yaşandığı dönemini ve Hocalı Katliamı’ndan sonra yaşanan olayları” ele alacak. Programda ayrıca LAÜ öğrencilerinin sunumları ve video gösterimleri yer alacak.

(SEL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim