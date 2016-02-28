Laü’de “1992 Hocalı Katliamı Ve Soykırımı” Anma Programı 4 Mart’ta

Lefkoşa, 28 Şubat 16 : Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından “1992 Hocalı Katliamı” anma programı düzenlenecek. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 4 Mart Cuma günü yapılacak anma programı saat 14.00’de gerçekleşecek.

LAÜ’den yapılan açıklamaya göre anma programı, LAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov’un sunumu ile gerçekleşecek.

Muradov, “1992 Hocalı Katliamı’ndan önceki durumu, Hocalı Katliamı’nın yaşandığı dönemini ve Hocalı Katliamı’ndan sonra yaşanan olayları” ele alacak. Programda ayrıca LAÜ öğrencilerinin sunumları ve video gösterimleri yer alacak.

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