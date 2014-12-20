LAÜ Turizm Bölümü Dünyaca Ünlü İki Türk Mutfak Şefini Konuk Ediyor

LAÜ Turizm Bölümü dünyaca ünlü iki Türk mutfak şefini konuk ediyor..

LAÜ iki ünlü mutfak şefini ağırlıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Gastronomi Kulübü tarafından uygulamalı “Workshop” ve “Aşçılık Yarışmalarının Kriterleri- Aşçılık Mesleğinde Akademik Eğitimin Önemi- Gastronomi Mesleğinin Artı ve Eksi Yönleri ve Yeni Nesil Aşçılık” konulu konferans yapılacak.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 22 Aralık 10:30-12:30 ve 14:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan workshop ve konferansa, dünyaca ünlü Türk mutfak şefleri Türkiye Milli Takım eski aşçılar üyesi ve Executive Şef Eyüp Kemal Sevinç ile Türkiye Aşçılar Milli Takım Direktörü Erdem Dırbalı konuk olarak katılacak.

İki bölümde gerçekleştirilecek olan etkinliğin ilki, Gastronomi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerinin katılacağı workshop çalışması 10:30-12:30 saatleri arasında LAÜ Gastronomi Bölümü Uygulama Mutfağı’nda yapılacak.

Aşçılık mesleğinin incelikleri ve uygulama konularının anlatılacağı ikinci oturum olan konferans ise öğleden sonra, LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda saat 14.00-16.00 saatleri arasında yer alacak.

Dünyaca ünlü iki Türk mutfak şefinin katılacağı konferansa, KKTC’deki üniversitelerin gastronomi bölümü öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin yanı sıra, muhtelif otellerin yiyecek-içecek departmanlarının yetkilileri de katılacak.

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