LAÜ, TOVAK tarafından “Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü”ne layık görüldü

Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı’ndan LAÜ’ye ödül

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tuba Gökmenoğlu öncülüğünde ‘Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi kapsamında son sınıf öğrencilerinin düzenledikleri “Okulum Şahane” sosyal sorumluluk projesi, Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) tarafından “Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü” layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Mustafa Kıvanç, 2015-2016 Akademik Yılı içerisinde yürütülen “Okulum Şahane” proje serisini hakkında konuklara tanıtım ve görsel sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından düzenlenen ödül töreninde, çalışmaları yürüten tüm öğrencilere başarı belgeleri ve ayrıca LAÜ adına plaket verildi.









Gökmenoğlu: LAÜ öğrencileri, Türkiye çapında da LAÜ’yü temsil ederek örnek oldular

Proje hakkında bilgi veren Gökmenoğlu, projenin amacını, Lefke’de yer alan 5 eğitim kurumunun fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek, oyun alanları yaratmak ve var olan oyun alanlarının daha bakımlı ve güvenli hale getirilmesini sağlamak olarak belirtti. “Bir bölgedeki eğitim kurumlarının daha iyi şartlara getirilmesi okul ve bakanlık yöneticilerinin yanı sıra yerel halkın, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının da sorumluluğunda olmalıdır” diyen Gökmenoğlu, öğrencilerinin de bu bilinçle yola çıkarak, bu kurumlarda daha iyi koşullarda eğitim alınmasını sağlamak istediklerini, projelerini gerçekleştirecekleri okulları ziyarette bulunarak gereksinimleri belirlediklerini dile getirdi. Gökmenoğlu, gereksinimleri şu şekilde özetledi: okul iç ve dış cephe duvarlarının kazınıp boyanması, pencere ve kapıların bakımının yapılarak boyanması, dökülen, tehlike yaratan tavanların onarılması ve sıvanması, okul dış duvar ve tellerinin paslarının giderilmesi için boyanması, okul kütüphanelerinin temizlenerek düzenlenmesi, öğrencilerin yemek yedikleri ve dinlendikleri demir çardağın onarılıp boyanması, okul bahçesindeki oyun alanlarının boyanması ve tamir edilmesi, bahçelerde bulunan oturma alanlarının boyanması ve renklendirilmesi, çiçeklik ve oyun alanı çevresindeki kaldırım taşları belirgin hale getirilip boyanması, bahçelere çiçek ve ağaçların ekilmesi.

Tam bir imece mantığı ile yürütülen proje serisinde üniversitenin, yerel halk ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmasının sağlandığını belirten Gökmenoğlu, "Okulum Şahane" proje

serisinde yalnızca üniversite öğrencilerinin değil, Lefke ve özellikle Gemikonağı esnafının, velilerin, öğretmenlerin ve Lefke Belediyesi’nin el ele bir uyum içerisinde çalışarak, ilkokul ve özel eğitim öğrencileri için daha sağlıklı mekanlar hazırlandığını dile getirdi. Bu projelerde genellikle önce duvar tadilatlarından başlandığını, daha sonra bahçedeki ve parklardaki çalışmalar yapıldığını ifade eden Gökmenoğlu, Anadolu imece yaklaşımınının günümüz uyarlamasına güzel bir örnek olan "Okulum Şahane" proje serisi ile LAÜ öğrencilerinin ada sınırlarının dışına taşarak, Türkiye çapında da LAÜ’yü temsil ettiklerini, diğer üniversite ve yerel kurumlara örnek teşkil eden projeyi tanıttıklarını söyledi.

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