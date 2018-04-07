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LAÜ “Sporda Sorunlar Kongresi” düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “Sporda Sorunlar Kongresi” gerçekleştirilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek kongre, LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda 09:00-16:00 ve LAÜ Sinema Salonu’nda ise 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek. Kongreye alanlarında uzman spor profesyonelleri katılarak, spor üzerine deneyimlerini katılımcılara aktaracaklar.

LAÜ “Sporda Sorunlar Kongresi” düzenliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “Sporda Sorunlar Kongresi” gerçekleştirilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek kongre, LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda 09:00-16:00 ve LAÜ Sinema Salonu’nda ise 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek. Kongreye alanlarında uzman spor profesyonelleri katılarak, spor üzerine deneyimlerini katılımcılara aktaracaklar.

07 Nisan 2018 Cumartesi 21:22
LAÜ “Sporda Sorunlar Kongresi” düzenliyor
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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından “Sporda Sorunlar Kongresi” gerçekleştirilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek kongre, LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda 09:00-16:00 ve LAÜ Sinema Salonu’nda ise 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek. Kongreye alanlarında uzman spor profesyonelleri katılarak, spor üzerine deneyimlerini katılımcılara aktaracaklar.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan kongrede, Spor Hekimi Uzmanı, ASPATAR Spor Hekimliği, Doha, Katar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emin Ergen “Dünya ve Türkiye’de Sporcu Sağlığı Sorunları”, KKTC Basketbol ve Futbol Federasyonları Eğitim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Emiroğlu “Kıbrıs’ta Beden Eğitimi Öğretmenliği Eğitimi Sorunları”, Leipzig Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ulrich Hartmann “Uygulamada Ortam Günümüzdeki Problemler- Gelecekle İlgili Sorular”, Indiana Üniversitesi Kinesiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. David Koceja “Spor Performansında Nöral Faktörlerin Rolü” ve Indiana Üniversitesi Kinesiyoloji Bölümü, Counsilman Merkezi Başkanı Prof. Dr. Joel Stager “ABD’nin Yüzmede En Başarılı Paradigması Olmadaki Nedenleri Nelerdir? & Güç ve Sprint Performansı: Genel Bakış” konulu sunumlar ile bilgiler verecekler.

KKTC’de Dünden Bugüne Sporda Yaşanan Sorunlar konusu ele alınacak

LAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada’nın panel başkanlığını yapacağı “KKTC’de Dünden Bugüne Sporda Yaşanan Sorunlar” konulu panele, KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Alkan Değirmencioğlu, KKTC Futbol Federasyonu Başkan Vekili Orçun Kamalı, Eski Milletvekili-Spor İnsanı İltaç Karayel konuşmacı olarak katılacaklar.

LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşecek kongrede ise; Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgül “Sporda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Karşılaşılan Sorunlar”, Yakın Doğu Üniversitesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu Öğretim Üyesi KKTC Doping Kurulu Üyesi Prof. Dr. Cevdet Tınazcı “Kıbrıs Atletizminde Karşılaşılan Sorunlar”, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Beden Eğitimi Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fikri Eralp “Türk Voleybolunda Karşılaşılan Sorunlar”, Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi,

Fenerbahçe Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Yrd. Doç. Dr. Alper Aşçı “Fenerbahçe Futbol Takımı Antrenman Yaklaşımları ve Sorunlar”, FİLA Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Savranbaşı “Türk Güreşinde Karşılaşılan Sorunlar”, KKTC Futbol Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa F. Acar “Türk Futbolunda Karşılaşılan Sorunlar” ve Lefke Avrupa Üniversitesi BESYO Müdürü, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Caner Açıkada “Sporda Antrenman Sorunu” konuları üzerine katılımcıları bilgilendirecekler.

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