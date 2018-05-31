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LAÜ “Sayılar Resim Olmuş” konulu atölye çalışmasını gerçekleştirdi

LAÜ öğrencileri 4 ve 5 yaş öğrenci gruplarına sayılardan resim çizmeyi öğretti

LAÜ “Sayılar Resim Olmuş” konulu atölye çalışmasını gerçekleştirdi

LAÜ öğrencileri 4 ve 5 yaş öğrenci gruplarına sayılardan resim çizmeyi öğretti

31 Mayıs 2018 Perşembe 00:42
LAÜ “Sayılar Resim Olmuş” konulu atölye çalışmasını gerçekleştirdi

LAÜ öğrencileri 4 ve 5 yaş öğrenci gruplarına sayılardan resim çizmeyi öğretti

Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Kulübü tarafından Lefke İstiklal İlkokulu ve Yedidalga İlkokulu’nda “Sayılar Resim Olmuş” konulu atölye çalışması düzenlendi. 80'e yakın 4 yaş ve 5 yaş öğrenci gruplarına sayılardan resim çizmeyi öğreten LAÜ öğrencileri, öğrencilerle zaman geçirerek, farklı bir deneyim kazandı.

Çağanağa: Hem LAÜ öğrencileri hem de çocuklar yaparak öğrendiler

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Atölye çalışması hakkında bilgi veren Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı ve Kulüp Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa çalışmanın çıkış noktasının öğrenci merkezli eğitim anlayışı olduğunu söyledi. LAÜ öğrencilerinin basmakalıp öğretim yöntemlerinden uzak, yaparak yaşarak öğrenme felsefesini benimsemiş bireyler olduklarını ve öğrencilerin her zaman fark yaratmak için özgün çalışmalar gerçekleştirerek, yaşadıkları toplumun gelişimine yaratıcı fikirlerle destek olduklarını vurgulayan Çağanağa, bir buçuk saat süren etkinlikte hem LAÜ öğrencilerinin hem de çocukların yaparak öğrendiklerine dikkat çekti.

Çağanağa: Çalıştayda sayıların sanat aracılığı ile algılanması hedeflendi

“Yaparak yaşayarak öğrenmenin ne denli etkin olduğu düşünüldüğünde, öğrenmeyi kolaylaştırması, etkin ve anlamlı öğrenmeye olanak sağlaması, soyut kavramları somutlaştırması açısından sanatsal çalışmaların eğitim alanında da kullanılmasına ihtiyaç vardır” diyen Çağanağa, küçük çocukların, oyun, konuşma, taklit, dramatize, sanat gibi yollarla matematik kavramlarını ortaya koyduklarını, okul öncesi dönemde çocuklara çeşitli alanlarda beceriler ve kavramların yaş düzeylerine uygun bir şekilde programlar çerçevesinde kazandırılmaya çalışıldığını ve bu alanlardan birinin de sanat olduğunu belirtti. “Sayılar Resim Olmuş” konulu çalıştayda sayıların sanat aracılığı ile algılanmasının hedeflendiğini söyleyen Çağanağa, çocuğun doğuştan getirdiği bir özellik olan, çevresini oyun yoluyla tanıma özelliğinin okulda neredeyse hiç dikkate alınmadığı için çocuğun pasif alıcı durumuna düştüğünü dile getirdi.

Çağanağa, “Oysa çocuk sanat etkinliği sürecinde, oyun içerisinde olduğu gibi aktiftir ve yaşayarak, oynayarak öğrenir. Yaratıcı olmak, karar vermek gibi zihinsel uğraşlar sanat içinde geliştirilebilecek faaliyetlerdir. Çocuğun doğal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişiminin sağlanması ve kapasitesinin içerisinde yeni kavramların öğretilmesinde sanat etkili bir yöntemdir” dedi.

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