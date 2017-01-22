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22 Ocak 2017 Pazar 12:11

LAÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projeleri

LAÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projeleri
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LAÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Projeleri

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık son sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamarı Dersi kapsamında ders hocası Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem öncülüğünde, “Okulumu Boyuyorum”, "Okullar Kütüphanesiz Kalmasın" ve “Renkli Okul Renkli Gelecek” sloganıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirdiler.



“Okulumu Boyuyorum”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Görkem, “Okulumu Boyuyorum” projesi kapsamında öğrencilerin, Lefke İstiklal İlkokulu’nda iyileştirme çalışmaları yaptıklarını dile getirdi. Öğrencilerin Lefke esnafından gönüllü sponsorlar bularak, gerekli malzemeleri temin ettikten sonra, okulun dış duvarlarını, kapılarını ve okul bahçesindeki ağaçları boyandıklarını belirtti.

"Okullar Kütüphanesiz Kalmasın"

Görkem, "Okullar Kütüphanesiz Kalmasın" adlı projede ise, öğrencilerin kitapevlerinin yardımıyla ve kendi çalışmaları sonucunda Erdal Abit İlkokulu’na ana sınıfından beşinci sınıfı kapsayacak şekilde kadar boyama, etkinlik, okuma kitapları ve soru bankaları gibi birçok alanda kitap desteği sağlandığını ifade etti.



“Renkli Okul Renkli Gelecek”

“Renkli Okul Renkli Gelecek” projesi kapsamında da öğrencilerin Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nin çevresi ve kütüphanesinde düzenlemeler yaptıklarını belirten Görkem, öğrencilerin başarılı sosyal sorumluluk projelerinden dolayı tebrik ederek, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.


 
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