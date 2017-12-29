banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114591
ALTIN
157.973
DOLAR
3.7859
STERLİN
5.1108
EURO
4.5404
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
İSKELE, YENİ YILA HAZIR
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
Özgürgün: Onlar batırır biz kurtarırız...
“Sesimizi duyurmasını biliriz”
Sınır Dışı Edilecek
Sınır Dışı Edilecek
banner256

LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması

LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması

29 Aralık 2017 Cuma 15:11
LAÜ öğrencilerinden Noel kutlaması
banner238

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Direktörlüğü’nün işbirliğiyle LAÜ’de eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere “Noel Kutlamaları” gerçekleştirildi. LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi’nde gerçekleştirilen kutlamaya çok sayıda öğrenci katıldı.

     Gecede farklı öğrenci gruplarının sahne performansları, tiyatro ve dans gösterileri yer aldı. LAÜ çalışanlarının da katılım gösterdiği kutlamada öğrencilerin sergilediği performanslar beğeni ile izlendi.

   Öğrencilerin çoşkulu kutlamalarının ardından kokteyl düzenlenerek, geceye özel noel pastası kesildi.

Anahtar Kelimeler:
LaüLefke Avrupa Üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ ATATÜRK KREŞ VE ANAOKULU MİNİKLERİ YENİ YIL KUTLAMASINDA EĞLENDİ
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”
HARMANCI: “DÜNYADA VE ÜLKEDE BARIŞA VE İNSANLIĞA DAHA ÇOK İHTİYAÇ DUYULUYOR”
GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ
GİRNE’DE EĞLENCE MEKANLARI DENETLENDİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim