LAÜ öğrencileri “Turizm Planlanması” konusunda Bilgilendirildi

Turizm Bakanlığı’nın uzmanları öğrencileri aydınlattı

Bakanlığa ait Saçaklı Ev Salonu’nda İngilizce olarak sunulan ve bakanlık uzmanlarının etkileşimli bir atmosferde sağladıkları bilgilendirme, öğrenciler tarafından beğeni ile izlendi ve sunum sonrasında öğrenciler ve akademisyenler tarafından sunumunu gerçekleştiren Planlama Dairesi’nden Mine Fedai ile Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nden Mustafa Köprülü’ye çeşitli konularda sorular yöneltildi.

Yeşilada: “Turizm eğitiminde profesyonel yaşamı gözlemleme deneyimi önemli”

Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada turizm eğitiminde teorik eğitimin yanı sıra bu etkinlikte olduğu gibi turizm ile ilgili hem resmi hem de özel kurum ve kuruluşlarla öğrencileri daha sık buluşturarak profesyonel yaşamlarına yönelik daha bilgili ve motivasyonlu hazırlanmalarına LAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak özellikle önem verdiklerini belirtti.

