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LAÜ öğrencileri “Turizm Planlanması” konusunda Bilgilendirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Yükekokul Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada, Nafiya Güden ve Nazmi Buldanlıoğlu ile birlikte KKTC Turizm Bakanlığı planlama ve tanıtma daireleri tarafından organize edilen “KKTC Turizmi’nin Planlanması ve Tanıtımı” konulu konferansa katıldılar.

LAÜ öğrencileri “Turizm Planlanması” konusunda Bilgilendirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Yükekokul Öğretim Elemanları Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada, Nafiya Güden ve Nazmi Buldanlıoğlu ile birlikte KKTC Turizm Bakanlığı planlama ve tanıtma daireleri tarafından organize edilen “KKTC Turizmi’nin Planlanması ve Tanıtımı” konulu konferansa katıldılar.

09 Aralık 2014 Salı 15:56
LAÜ öğrencileri “Turizm Planlanması” konusunda Bilgilendirildi
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 Turizm Bakanlığı’nın uzmanları öğrencileri aydınlattı
Bakanlığa ait Saçaklı Ev Salonu’nda İngilizce olarak sunulan ve bakanlık uzmanlarının etkileşimli bir atmosferde sağladıkları bilgilendirme, öğrenciler tarafından beğeni ile izlendi ve sunum sonrasında öğrenciler ve akademisyenler tarafından sunumunu gerçekleştiren Planlama Dairesi’nden Mine Fedai ile Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nden Mustafa Köprülü’ye çeşitli konularda sorular yöneltildi.
Yeşilada: “Turizm eğitiminde profesyonel yaşamı gözlemleme deneyimi önemli”
Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tahir Yeşilada turizm eğitiminde teorik eğitimin yanı sıra bu etkinlikte olduğu gibi turizm ile ilgili hem resmi hem de özel kurum ve kuruluşlarla öğrencileri daha sık buluşturarak profesyonel yaşamlarına yönelik daha bilgili ve motivasyonlu hazırlanmalarına LAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu olarak özellikle önem verdiklerini belirtti.

Son Güncelleme: 09.12.2014 16:01
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LAÜ öğrencileri “Turizm Planlanması” Konusunda BilgilendirildiKıbrıs Manşet
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