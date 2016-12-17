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17 Aralık 2016 Cumartesi 12:05

LAÜ Öğrencileri Tarafından Hayvan Barınağı İçin Kermes Düzenlendi

LAÜ Öğrencileri Tarafından Hayvan Barınağı İçin Kermes Düzenlendi
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LAÜ Öğrencileri Tarafından Hayvan Barınağı İçin Kermes Düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencileri Lefkoşa’daki hayvan barınağı yararına kermes düzenlendi.

‘Köpeklerin kaldığı yere seramik döşenecek”

Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencileri İlmiye Yaded ve Gizem Çaluda sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi vererek, projenin yemek ve kermes olmak üzere iki etkinlikten oluştuğunu dile getirdiler. Amaçlarının Lefkoşa’daki hayvan barınağının bir bölümüne seramik döşemek olduğunu ifade eden öğenciler barınağın daha kolay temizlenebilmesini sağlamak adına bu projeyi düzenlediklerini belirttiler.

Sokak hayvanlarına gereken önemin verilmesi gerekliliğine dikkat çeken öğrenciler, kermeste yapılan satışlardan elde edilen gelirle köpeklere yuva da alınmasının planlandığını sözlerine eklediler.



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