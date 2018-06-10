banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Lefke’ye ateş düştü
LEFKE'YE ATEŞ DÜŞTÜ
Lefkoşa satıcı olduğumu bilir
LEFKOŞA SATIÇI OLDUĞUMU BİLİR
Araçda ve üzerinde uyuşturucu bulundu
ARAÇDA VE ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU
Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı!
Girne'de motosiklet kazası!
banner282

LAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

LAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

10 Haziran 2018 Pazar 18:38
LAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile LAÜ Patiler Kulübü danışmanı Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel öncülüğünde, sokak hayvanları yararına “Patiler Yardım Kermes”i düzenlendi.

Ummanel: Kermesten elde edilen gelir sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacak

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen kermes hakkında bilgi veren Ummanel, “LAÜ kampüsü içerisinde ve çevresindeki sokak hayvanlarının güvenliği, beslenmesi ve sağlıklı yaşamasını hedefleyen LAÜ Patiler Öğrenci Kulübü, sevimli dostlarımıza yardım amacıyla bir kermes düzenledi” dedi. Kermesten elde edilen gelirin sokak hayvanlarının yararına kullanılacağını belirten Ummanel, kulübün kurulduğu günden itibaren kampüs içi ve çevresindeki sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını devam ettirdiğini söyledi. Ummanel, yönetim kurulu ve üyelerin desteği ile düzenlenen yardım kermesinin, hem farkındalık yaratmak hem de sokak hayvanlarına sağlık, barınma ve beslenme anlamında katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ve kermesten elde edilen gelirin sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacağını ifade etti.

Seçil: Amacımız sessiz canlılarımızı dışarıdaki her türlü tehlikelerden korumaktır

banner277
LAÜ Patiler Kulübü Başkanı Merve Seçil ise, “Duyarlı arkadaşlarımızla biraraya gelerek LAÜ Patiler Kulübünü kurduk. Sokak hayvanlarına yardım amaçlı kermes, doğa yürüyüşü ve çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdik. Gerek veteriner masraflarını karşılamak gerekse kısırlaştırma işlerini yaptırmak amacıyla bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Seçil, “Amacımız sessiz canlılarımızı dışarıdaki her türlü tehlikelerden korumaktır” dedi.

Öğrencilerin yaptığı çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı kermese, LAÜ akademisyenleri, personeli ve öğrencileri destek verdi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke’ye ateş düştü
Lefke’ye ateş düştü
KTÖS: “Yarışmacı sınav sistemi 43 yıldır bir sorun”
KTÖS: “Yarışmacı sınav sistemi 43 yıldır bir sorun”
Sertoğlu’ndan Milli Takıma kutlama
Sertoğlu’ndan Milli Takıma kutlama
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi
Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi, 6. dönem mezunlarını verdi
Karaman Ozanköy’deydi
Karaman Ozanköy’deydi
Tümgeneral Yıldırım Yeni Yönetimini Oluşturan Emekli Polisler Derneği’ni Ziyaret Etti
Tümgeneral Yıldırım Yeni Yönetimini Oluşturan Emekli Polisler Derneği’ni Ziyaret Etti
KKTC İnsan Hakları Derneği Möller’i Eleştirdi
KKTC İnsan Hakları Derneği Möller’i Eleştirdi
GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavını Yaptı!
GAÜ 2018 Burs Sıralama Sınavını Yaptı!
Güzelyurt’ta Düzenlenen “Değişim Yürüyüşü”ne Başbakan Erhürman da Katıldı!
Güzelyurt’ta Düzenlenen “Değişim Yürüyüşü”ne Başbakan Erhürman da Katıldı!
CTP’liler Mağusa’da Yürüdü!
CTP’liler Mağusa’da Yürüdü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim