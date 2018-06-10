LAÜ öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile LAÜ Patiler Kulübü danışmanı Yrd. Doç. Dr. Azize Ummanel öncülüğünde, sokak hayvanları yararına “Patiler Yardım Kermes”i düzenlendi.

Ummanel: Kermesten elde edilen gelir sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacak

LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleşen kermes hakkında bilgi veren Ummanel, “LAÜ kampüsü içerisinde ve çevresindeki sokak hayvanlarının güvenliği, beslenmesi ve sağlıklı yaşamasını hedefleyen LAÜ Patiler Öğrenci Kulübü, sevimli dostlarımıza yardım amacıyla bir kermes düzenledi” dedi. Kermesten elde edilen gelirin sokak hayvanlarının yararına kullanılacağını belirten Ummanel, kulübün kurulduğu günden itibaren kampüs içi ve çevresindeki sokak hayvanlarına karşı duyarlılığını devam ettirdiğini söyledi. Ummanel, yönetim kurulu ve üyelerin desteği ile düzenlenen yardım kermesinin, hem farkındalık yaratmak hem de sokak hayvanlarına sağlık, barınma ve beslenme anlamında katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ve kermesten elde edilen gelirin sokak hayvanlarının ihtiyaçları için kullanılacağını ifade etti.

Seçil: Amacımız sessiz canlılarımızı dışarıdaki her türlü tehlikelerden korumaktır

LAÜ Patiler Kulübü Başkanı Merve Seçil ise, “Duyarlı arkadaşlarımızla biraraya gelerek LAÜ Patiler Kulübünü kurduk. Sokak hayvanlarına yardım amaçlı kermes, doğa yürüyüşü ve çeşitli farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdik. Gerek veteriner masraflarını karşılamak gerekse kısırlaştırma işlerini yaptırmak amacıyla bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Seçil, “Amacımız sessiz canlılarımızı dışarıdaki her türlü tehlikelerden korumaktır” dedi.

Öğrencilerin yaptığı çeşitli ürünlerin satışının yapıldığı kermese, LAÜ akademisyenleri, personeli ve öğrencileri destek verdi.