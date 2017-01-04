LAÜ ev sahipliğinde “Klinik Nütrisyon Eğitim Sempozyumu” gerçekleştirildi

LAÜ ev sahipliğinde “Klinik Nütrisyon Eğitim Sempozyum u” gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ev sahipliğinde, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN), Türk Diyetisyenler Derneği (TDD), Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği (KTDB) ve Kıbrıs Türk Hemşireler Ebeler Sendikası (KTHS) işbirliği ile Lefkoşa Merit Otel’de “Klinik Nütrisyon Eğitim Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyumun amacını “Klinik Nütrisyon” konusundaki güncel bilgileri hekimler, diyetisyenler ve hemşireler olarak birlikte masaya yatırarak, güncel bilgileri paylaşmak olarak açıklayan LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen, beslenme gereksinimini doğal yollardan yapamayan hastalara doğru ve güvenilir bir planın yapılabilmesi ve Klinik Nütrisyon uygulamasının başarılı olabilmesi için en önemli faktörün iyi bir ekip çalışması olduğunu, bu ekipte doktor, diyetisyen ve hemşirenin tam bir işbirliği içinde çalışması gerekliliğinin önemini vurguladı.





Klinik Nütrisyon çeşitli açılardan ele alındı

Eş Başkanlığını Prof. Dr. Deniz Şelimen (LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü), Prof. Dr. Nevin Aktaş (LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı) ve Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay’ın (KEPAN) yaptığı sempozyum’a 11’i Türkiye’den 8’i KKTC’den alanında uzman 19 konuşmacı katıldı. Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin de büyük ilgi gösterdiği sempozyumda, Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak (LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı), Dr. Hasan Sav (Endokrinoloji ve metabolizma haztalıkları Uzmanı KKTC), Prof. Dr. Sevinç Yücacan (YDÜ), Prof. Dr. Ahmet Çoker (Ege Üniversitesi) oturum başkanı olarak görev aldılar.

Sempozyumda, Doç. Dr. Haldun Gündoğdu (KEPAN) “Klinik Nütrisyon: Dünden Bugüne Klinik Nütrisyon”, Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay (KEPAN Başkanı) “Malnütrisyon Farkındalığı: Malnütrisyon nedir? Hareket Planı ve Yapılması gerekenler”, Yrd. Doç. Dr. Anıl Evrim Güngör (LAÜ) “Hastaların Nütrisyonel Durumlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler”, Prof. Dr. Habibe Şahin (TDD) “Hastaların Makro ve Mikro besin gereksinmeleri: Nasıl/ Ne zaman/Ne kadar”, Kezban Akçay (Hacettepe Üniversitesi Klinik Nutrisyon hemşiresi) “Beslenme Uygulama yolları ve bakımı”, Asiye Güngör (KTDB) “Enteral beslenme: Komplikasyonlar, Beslenme solüsyonlarının özellikleri, kullanım alanları, ürün seçimi”, Prof. Dr. Seher Demirer (KEPAN) “Enteral beslenme: Komplikasyonlar, Beslenme solüsyonlarının özellikleri, kullanım alanları, ürün seçimi”, Banu Süzen (TDD) “Kanıtlarla Hastalıklarda Oral Enteral beslenme uygulamaları”, Prof. Dr. Meltem Halil “Beslenme ve Sarkopeni”, Derya Bıçaklı (KEPAN) “Kanser Hastalarında Nütrisyon”, Prof.

Dr. Hülya Sungurtekin (KEPAN) “Yoğun Bakım hastalarında Beslenme tedavisi”, Prof. Dr. Ahmet Çoker (KEPAN) “Cerrahi hastalarda Beslenme Tedavisi”, Prof. Dr. Teslime Tatlı “Demanslı yaşlı Hastada Beslenme Tedavisi” ve Müjgan Öztürk (KTDB) “Obez Hastada beslenme Tedavisi” konularında sunumlar gerçekleştirdiler.