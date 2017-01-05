LAÜ Eczacılık Fakültesi sempozyum ve ‘Beyaz Önlük’ giyme seremonisi düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “New Trends in Health Technologies” başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyum öncesinde, Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin ‘Beyaz Önlük’ giyme seremonisi yer aldı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Eczacılık Fakültesi’nin 2016-2017 eğitim yılında kapılarını öğrencilerine açtığını, eğitim ve eczacılıkta yenilikleri ve güncel bilgileri ‘New Trends in Health Technologies’ sempozyumu ile takip etmeyi sürdürdüklerini dile getirdi.









Sempozyumun amacını; yakın gelecekte ilaç ve tedavinin gelişen teknoloji ile ulaştığı ve ulaşmayı öngördüğü uygulamaları, bu teknolojileri ilaç ve tedaviye uyarlayıp uygulayacak olan geleceğin eczacısı, sanayicisi, bilim insanı olan öğrencilerin penceresinden görmek olarak belirten Demirdamar, yeni yöntem ve uygulamaların elektronik, iletişim, eğitim ve tüm tıp bilimlerinin bir bileşeni olması nedeni ile sempozyumun tüm öğrenci ve öğretim üyelerine hitap ettiğini ifade etti.

Sempozyumda Mohammed Al- Bayati “Akıllı İlaç Ambalajı ve Eğlenceli İlaç Şişesi Kapakları”, Nezire Çınarlı “Nanobiyotikler”, Sevgül Sönmeyen “Biyonikler”, Emanuel Ayo-Tamuno “Sağlık Bakımından Robotik”, Aghımıen Catherine “Yeni Dental Çözümler”, Yacoub Moussa Mahamat “Farmabiotikler”, Faize Abbas “3D Tablet Basımı”, Ledio Pushaj “Hayat Kurtaran Kimlik Kartı Projesi” konularında sunumlarını gerçekleştirdiler.



























