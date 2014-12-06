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LAÜ, Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Etkinlikler Düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle etkinlikler düzenledi.

LAÜ, Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Etkinlikler Düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle etkinlikler düzenledi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 12:13
LAÜ, Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Etkinlikler Düzenledi
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 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tarafından “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle etkinlikler düzenledi.

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte yardım amaçlı çiçek ve kitap satışının yanı sıra müzikal oyunlar da sunuldu.

Engelli öğrencilerin kendi imkanlarıyla okullarında yetiştirdiği çiçekler yanında engelli yazarlar merhum Mustafa Çelik’in ve Orkun Bozkurt’un “Sevgi Savaşçıları” adlı kitabın satışı yapıldı.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ise “Ulu Eğitim Çınarı Enç” anısına konferans düzenledi. Konferansta, özel eğitim alanında çalışmaları olan ve özel eğitimin Türkiye’de yaygınlaşmasına vesile olan Doç. Dr. Mithat Enç’in yaşadığı zorluklar ve bıraktığı eserler anlatıldı.

Konferansta, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Eripek’in sunumu yer aldı.

Etkinlikte ayrıca, Okul Öncesi Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Mehmet Çiftçi’nin gösterisi ve Özel Eğitim Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Yağmur Ergün’ün sunumu yer aldı. Etkinlik sonunda Türkiye’deki Altı Nokta Körler Derneği’nin çalışmalarını anlatan bir sinevizyon gösterildi.

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