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LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi açıldı. Fakülte, 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren öğrenci kabul edecek. YÖK tarafından onaylanan programa, KKTC ve TC uyruklu öğrenciler başvuru yapabilecek.

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi açıldı. Fakülte, 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren öğrenci kabul edecek. YÖK tarafından onaylanan programa, KKTC ve TC uyruklu öğrenciler başvuru yapabilecek.

03 Haziran 2018 Pazar 17:13
LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi açıldı. Fakülte, 2018 – 2019 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden itibaren öğrenci kabul edecek. YÖK tarafından onaylanan programa, KKTC ve TC uyruklu öğrenciler başvuru yapabilecek.

LAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengül Yurdukoru, Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonunun ulusal ve uluslararası ortamda kendini kanıtlamış öğretim kadrosuna sahip, mezunları mesleki alanda ön sıralarda yer alan bir fakülte olmak, gelişmiş diş hekimliği eğitim ve öğretim bilgilerini öğrencilere sunmak, etik değerlere saygılı, başarılı, yüksek akademik bilgiye, eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip başarılı diş hekimleri yetiştirmek olduğunu söyledi.

“LAÜ 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemine, ilk diş hekimi adayları ile başlamanın mutluluğunu yaşamaktadır” diyen Yurdukoru, LAÜ’nün kalitesi yüksek laboratuvarları ve kurulmakta olan kliniklerle gelişmiş diş hekimliği uygulamaları arasına gireceğini vurguladı.

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Diş Hekimliği Fakültesi, küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunuyor

Küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunan Diş Hekimliği Fakültesi’nin olanakları hakkında bilgi veren Yurdukoru, Preklinik Laboratuvarı, Fantom Simulasyon Laboratuvarı, Alçı Laboratuvarı, Diş Tedavi Klinikleri’nin bulunduğunu söyledi. Yurdukoru ayrıca Diş Tedavi Klinikleri’nde Ağız cerrahisi- İmplantoloji, Pedodonti, Ağız Radyolojisi- Ağız muayenesi, Diş ve İmplant destekli protez, Endodonti, Ortodonti uzmanlık dallarının olduğunu dile getirdi.

“Diş hekimliği eğitim ve öğretimi için yola çıktığımız bugünlerde alan bazında yetkin, hızla ilerleyen diş hekimliği bilimine vakıf, ulusal ve uluslararası bilimsel alanlarda söz sahibi bir akademik kadromuz var” diyen Yurdukoru, öğrencilerin temel tıp bilimleri Diş Hekimliği bilgileri ile klinik öncesi eğitim sağlayan simulasyon ve teknik donanımlı laboratuvarlarda bilgi ve beceri kazanacaklarını ifade etti.

Yurdukoru, “Öğrenciler, YÖK tarafından akredite edilmiş eğitimimizle geniş çalışma imkanına sahip olacaklardır. Mezunlarımızın teorik ve pratik olarak diş hekimliği mesleğindeki tüm yeniliklere sahip özgüveni yüksek, iletişim ve empati yetenekleri gelişmiş, mesleki ve evrensel etik değerleri benimsemiş, yetkin, becerili diş hekimleri olarak mesleki yaşamlarına adım atacaklarına inanıyoruz” dedi.

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