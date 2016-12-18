LAÜ'de Özel Eğitime Dikkat Çekildi



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü tarafından, “Özel Eğitimde Öğretmen Adayı Olmak, Öğretmen Olmak ve Anne Olmak” başlıklı panel, LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Panele konuşmacı olarak Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Öğretim Görevlisi Esma İneci, Engelli Çocuk Annesi Sevda Seyfi ve Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Ali Sayar katıldı.Panel Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Eripek’in açılış konuşması ile başladı. Yıl içerisinde ulusal ve uluslararası gün ve haftalarda çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Eripek, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bu paneli düzenlediklerini, UNESCO raporlarına göre gelişmekte olan ülkelerde engelli olan çocukların ancak %19’unun eğitim hizmetlerinden yararlandığını, Türkiye ve KKTC’de ise durumun bu kadar dramatik olmadığını dile getirdi.“Yetersizlikten etkilenmiş bireylerin bizler gibi hakları olduğunu, biz ne yapmak istiyorsak onların da aynı şeyi yapmak istediklerini bilmemiz gerekiyor. Temel hak ve özgürlükler açısından eşit olduğumuzu kavramamız gerekiyor” diyen Ataman, temel sorunun özel gereksinimli çocukların sıradan insanlardan farklı olduklarını fark edip onlara farklı davranmalarından dolayı kaynaklandığını belirtti. Farklılıklar üzerinde durulmaması, benzerlikler üzerinde durulması gerektiğine dikkat çeken Ataman, bakıldığı zaman çok fazla benzer noktanın olduğunu, bireysel farklılıklara saygı gösterilmesi ve benzerliklere odaklanmak gerektiğini ifade etti.İkiz çocuklarından birinin özel gereksinimli olduğunu, çocuklarından birinin diğerine göre normal gelişim göstermediğini fark ettiğini, doktorların ikizler arasında ‘birinin diğerine göre daha geri olması’ gibi durumlara rastlanabileceğini dile getirdiğini söyleyen Seyfi, ilerleyen dönemlerde bu geriliğin arttığını ve çocuğuna psikomotor gelişim geriliği tanısı konulduğunu dile getirdi. Eşinin bu durumda kendisine çok destek olduğunu belirten Seyfi, çocuğunun özel eğitim ile kendini geliştirdiğini, çevresinde olup biten her şeyi anladığını ifade etti.Ailenin ve toplumun özel gereksinimli çocuklara nasıl yaklaşacaklarını, nasıl davranacaklarını bilmediğini belirten İneci, kendilerine gelen öğrencilere konulan tanıların değil, bireyin önemli olduğunu, öğrencilere değer vermek ve değer verildiğini hissettirmek gerektiğini dile getirdi. Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin aileler ile yaptıkları etkinlikler hakkında bilgiler veren İneci, bu etkinlikler sayesinde aileler ile olan iletişimlerinin arttığını, aileleri de bilgilendirdiklerini ifade etti.Sayar, LAÜ’de alanlarında uzman öğretim elemanlarından almış oldukları bilgiler ve yapılan özel eğitim uygulamaları sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirten Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Sayar, bir öğretmen adayı olarak ileride özel gereksinimli öğrencilerin de başarabildiklerini göstermek istediğini dile getirdi.