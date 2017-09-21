Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Eylül 2017 Perşembe 12:42

LAÜ'de İSTİHDAM EDİLMEMİŞTİR

LAÜ'de İSTİHDAM EDİLMEMİŞTİR
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Lefke Avrupa Üniversitesinden Şener Elcil'e tokat gibi cevap

LAÜ'de İSTİHDAM EDİLMEMİŞTİR.

* Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi ile kesinlikle hiçbir bağı yoktur. Bahse konu kişi üniversitemizde işe alınmamıştır.
* Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir ?
* Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir. Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışan böylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz.


LAÜ tarafından Şener Elcil'in iddialarına karşılık basın açıklaması yapıldı. LAÜ Mütevelli Heyeti imzasıyla yapılan yazılı açıklamada,
"KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla basında yer alan ve üniversitemiz hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve külliyen gerçek dışı açıklamalar çerçevesinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılması zarureti doğmuştur" denildi.
"İlgili basın açıklamasında anılan Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi ile kesinlikle hiçbir bağı yoktur. Bahse konu kişi üniversitemizde işe alınmamıştır. Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir? " diye sorulan basın açıklamasında;
"Öğrenci sayısındaki beklenenin bile üzerinde gerçekleşen artış sonucunda Lefke ve bölgesine çok uzun yıllar sonra büyük yatırımlar yapılmaya başlanmış ve bu büyümenin bölgeye çok ciddi bir ekonomik getirisi olmuştur. Lefke ve bölgesinin lokomotifi olan, 2013 yılında 3854 olan öğrenci sayısını bugün itibari ile 11,000’in üzerine çıkaran üniversitemizi karalamaya çalışan bu kesimlerin amacı Lefke ve bölgesine zarar vermek midir?"
" Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir. Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışan böylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
LAÜ Mütevelli Heyeti , Lefke ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için tarihsel bir rolü olan LAÜ, uyguladığı doğru politikalarla hedefleri doğrultusunda çok emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir diye de belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
ŞENNUR GÜLBUDAK LAÜde İSTİHDAM EDİLMEMİŞTİR
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku