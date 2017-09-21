Lefke Avrupa Üniversitesinden Şener Elcil'e tokat gibi cevap

LAÜ'de İSTİHDAM EDİLMEMİŞTİR.



* Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi ile kesinlikle hiçbir bağı yoktur. Bahse konu kişi üniversitemizde işe alınmamıştır.* Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir ?* Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir. Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışan böylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz.LAÜ tarafından Şener Elcil'in iddialarına karşılık basın açıklaması yapıldı. LAÜ Mütevelli Heyeti imzasıyla yapılan yazılı açıklamada,"KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in imzasıyla basında yer alan ve üniversitemiz hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve külliyen gerçek dışı açıklamalar çerçevesinde, kamuoyunu doğru bilgilendirmek maksadıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılması zarureti doğmuştur" denildi."İlgili basın açıklamasında anılan Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi ile kesinlikle hiçbir bağı yoktur. Bahse konu kişi üniversitemizde işe alınmamıştır. Bir iddianın doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir? " diye sorulan basın açıklamasında;"Öğrenci sayısındaki beklenenin bile üzerinde gerçekleşen artış sonucunda Lefke ve bölgesine çok uzun yıllar sonra büyük yatırımlar yapılmaya başlanmış ve bu büyümenin bölgeye çok ciddi bir ekonomik getirisi olmuştur. Lefke ve bölgesinin lokomotifi olan, 2013 yılında 3854 olan öğrenci sayısını bugün itibari ile 11,000’in üzerine çıkaran üniversitemizi karalamaya çalışan bu kesimlerin amacı Lefke ve bölgesine zarar vermek midir?"" Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir. Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışan böylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.LAÜ Mütevelli Heyeti , Lefke ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için tarihsel bir rolü olan LAÜ, uyguladığı doğru politikalarla hedefleri doğrultusunda çok emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir diye de belirtti.