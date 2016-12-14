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14 Aralık 2016 Çarşamba 12:53

LAÜ Ameliyathane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen sağlık öğrencilerinin uygulama yaptığı üniversite bünyesinde bulunan Ameliyathane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı hakkında bilgiler vererek, cerrahi girişimlerin yapıldığı ameliyathanelerin yaşamsal önemine dikkat çekti.

LAÜ Ameliyathane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı açıldı
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 LAÜ Ameliyathane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen sağlık öğrencilerinin uygulama yaptığı üniversite bünyesinde bulunan Ameliyathane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı hakkında bilgiler vererek, cerrahi girişimlerin yapıldığı ameliyathanelerin yaşamsal önemine dikkat çekti.

Şelimen, “insana hizmet veren sağlık bilimlerde klinik bakım çok önemlidir. Cerrahi girişimlerin yapıldığı ameliyathaneler ise ayrıca yaşamsal bir öneme sahiptir” diyerek, ameliyethanelerin sağlıklı bir şekilde işlemesinin hastalar için hem ameliyat sırasında ve hem de ameliyat sonrasında ortaya çıkacak sorunların ve komplikasyonların azaltılmasında önemli bir rol oynadığına vurgu yaptı.

Günümüzde hastane enfeksiyonlarının büyük bir kısmını ameliyathaneden kaynaklanan cerrahi alan enfeksiyonları oluşturduğunu belirten Şelimen, “Bu nedenledir ki cerrahi hemşireleri, ameliyathane ve anestezi teknisyenleri gibi ameliyathane ortamında görev yapacak insan gücünün yetiştirilmesinde son derece tititiz davranılması gerekir” dedi.


Şelimen, “Ancak klinik alanların yetersizliği, öğrencilerin çok sayıda olması ve ameliyat olacak hastalarda hasta güvenliğinin ve cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gereklilikler bu insan gücünün klinik ortamda yetişmesinde engel oluşturmaktadır” diyerek, dolayısıyla yine hasta güvenliği açısından öğrencilerin klinik öncesi bir ameliyathane ortamını sanal olarak solumaları gerekmekte olduğunu dile getirdi.

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulan Ameliyathane Hizmetleri Uygulama Laboratuvarı hakkında bilgi veren Şelimen, laboratuvarın gerçeğe en yakın bir model oluşturmakta olduğunu ve öğrencilerin hastane uygulamaları öncesinde ameliyathane ortamını kavramalarına, ameliyathane tekniklerini ve sterilizasyon dezenfeksiyon sürecini anlamalarına, ameliyathane sürecini gerçeğine uygun şekilde yaşamalarına ve bu ortamda eğitilmelerine, yardımcı olacak şekilde planlandığını ifade etti. Şelimen son olarak, aynı zamanda hemşirelik laboratuvarı ile de kamera bağlantısı olan laboratuvarda öğrencilere; uygulamaları daha verimli izleme ve soru cevap yöntemi ile interaktif bir uygulama olanağı sunulmakta olduğunu sözlerine ekledi.


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