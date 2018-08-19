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LAÜ Akademsiyeni Bardak, fonksiyonel gıdaları ele aldı

Fonksiyonel gıdalar sağlığa fayda sağlar

LAÜ Akademsiyeni Bardak, fonksiyonel gıdaları ele aldı

Fonksiyonel gıdalar sağlığa fayda sağlar

19 Ağustos 2018 Pazar 17:45
LAÜ Akademsiyeni Bardak, fonksiyonel gıdaları ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak “Fonksiyonel Gıdalar” ile ilgili bilgiler verdi.

Bardak fonksiyonel gıdaların, fonksiyonel bir besin öğesi ile zenginleştirilmiş veya genetik mühendisliği yardımları ile değişikliğe uğratılmış bir besin olabileceği gibi hiç bir işlem görmemiş doğal bir besin maddesi de olabilme özelliği ile günlük diyetimizde sıklıkla yer aldığını dile getirdi.

“Fonksiyonel gıda” teriminin besinlerin yanı sıra sağlığa fayda sağlayan gıdaları tanımladığını belirten Bardak, “Diğer bir ifadeyle; vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde insan fizyolojisi ve metabolik fonksiyonları üzerinde ilave faydalar sağlayan, böylelikle hastalıklardan korunmada ve daha sağlıklı bir yaşama ulaşmada etkinlik gösteren gıdalar veya gıda bileşenleridir” dedi.

Bardak piyasada yer alan fonksiyonel gıdaları sınıflayarak, bu gıdaları; düşük kalorili gıdalar, düşük sodyumlu veya sodyum içermeyen tuzlar da dahil olmak üzere düşük sodyumlu gıdalar, diyet lifi içeriği artırılmış gıdalar, glutensiz gıdalar, sporcu gıdaları, diyabetik gıdalar (şeker içermeyen), zenginleştirilmiş gıdalar, fenilketonuri hastaları için özel gıdalar, probiyotik ve prebiyotik içeren gıdalar ve çoklu doymamış esansiyel yağ asitleri olarak omega-3, omega-6 ve omega-9 yağ asitleri içeriği artırılmış gıdalar olarak sıraladı.

Son yıllarda dengeli beslenmeye duyulan önem artıyor

‘Takviye edici gıdalar’ ve ‘fonksiyonel gıda’ kavramları arasındaki temel farkdan bahseden Bardak, ‘fonksiyonel gıdaların’ klasik bilinen yiyeceklerden oluşması ve normal beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesiyken; ‘takviye edici gıdaların’ ise klasik yiyecek formatından ziyade kapsül, toz, içecek vb. formlarda tüketiciye sunulan gıdalar olarak açıkladı.

“Fonksiyonel gıdalar; ilaç, hap, kapsül, besin takviyesi vb. gibi formlarda olmayıp normal meyveler ve sebzeler, tahıllar, içecekler, takviye edici gıdalar, zengileştirilmiş ve geliştirilmiş gıdalar gibi besinleri içermektedir. Normal günlük beslenmenin bir parçasını oluşturmaktadır” diyen Bardak, son yıllarda tüketilen gıdanın niteliğine önem vermeye başlayan tüketici kitlesinin oluşması ve dengeli beslenmeye duyulan önemin artmasıyla ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıkların görülme riskinin azalacağı fikrinin benimsenmeye başlandığını belirti.

Bardak son olarak, “Fonksiyonel gıdalar bazı durumlarda besin alternatifi ve çeşitliliğini sağlayıcı olarak düşünülebilmekte ancak hiçbir besinin mucizevi olmadığını ve ilaç özelliğinde olmayıp tedavi edici özelliğinin olmayacağı unutulmamalıdır” dedi.

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