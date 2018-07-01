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LAÜ 2017-2018 Akdemik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı

25’inci dönem mezunları diplomalarını aldı

LAÜ 2017-2018 Akdemik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı

25’inci dönem mezunları diplomalarını aldı

01 Temmuz 2018 Pazar 19:07
LAÜ 2017-2018 Akdemik Yılı Mezuniyet Töreni yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2017-2018 Akademik Yılı mezunları 28 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Tören, Lefke 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda saat 19:00’da mezunların yerlerini alması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşmalarıyla başladı.

Tören’e KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bölge milletvekilleri ile diğer onur konukları katıldı. LAÜ bu yıl ön lisans, lisans ve lisansüstü programlardan bin 415 mezun verdi.

Büyük Önder Atatürk, şehitler, merhum akademisyenler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti.

Akıncı: Bu özel ve güzel gününüzü canı gönülden kutluyorum

“Sevgili gençler, değerli konuklar, değerli veliler böylesi özel bir günde aranızda bulunmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak isterim” diyen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğrencilerin bu özel ve güzel gününü canı gönülden kutlarken, mezuniyetin anlamının, mezun olan bireylerin yeni sorumluluklar üstlenerek, mezuniyetle birlikte öğrencilerin hayatları ile ilgili tüm sorumlulukların kendi omuzlarında olacağı yeni bir yola girecekleri bir dönem olacağına dikkat çekti.

Akıncı mezun öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, olayları bilimin ışığında araştırarak, soruşturarak değerlendirmeleri ve gözü kapalı her konuyu kabul etmemelerini belirtti. Yeni mezun gençlere hayatlarının yeni evresinde toplumun sorunlarıyla da ilgilenmeleri çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Hiçbirimiz bir tek birey olarak mutlu olamayız, ancak içerisinde bulunduğumuz toplumla dayanışma halinde olduğumuz takdirde ve toplumumuz geliştikçe, gelişmesinden nasibimizi alır ve o mutluluğun bir parçası haline geliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı, yabancı öğrencilere de seslenerek, “Sizlerin burada her zaman kendinizi evinizde hissetmenizi diliyorum. Buradan ayrıldığınızda ülkemizin bu güzel parçasını özellikle Lefke beldesinin bu güzel insanlarını unutmamanızı temenni ediyorum. Sizleri adamızda yeniden görmeyi umut ediyorum” şeklinde konuştu. Akıncı, mezun olan tüm öğrencilere yaşamlarının yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Özyiğit: Lefke’nin gelişip kalkınmasında LAÜ’nün çok büyük katkısı vardır

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, “Sevgili gençler geleceğin en iyi şekilde şekillenmesi için dünyanın farklı farklı ülkelerinden bir umuda yolculuğa çıktınız ve buraya geldiniz. İnanıyorum ki en iyi şekilde eğitim alarak gidiyorsunuz” diyerek, tüm mezunlara başarı dileklerinde bulundu.

“Trodos Dağlarının Akdeniz’le buluştuğu bu şirin beldemize hayat veren, her geçen gün gelişip kalkınmasında, ekonomik ve sosyal yaşamın çok daha anlamlı kılınmasında, bölge halkının her geçen gün kendini daha huzurlu ve güvende hissetmesinde kuşkusuz Lefke Avrupa Üniversitesi’nin çok büyük katkısı vardır” diyen Özyiğit, bu verimli bölgeye bir verimliliğin de LAÜ’nün kattığını ve bu sayede bölgenin her geçen gün gelişip büyümekte olduğunu ifade etti.

Özyiğit, “Sevgili gençler inanıyorum ki son yıllarda hızla gelişip büyüyen LAÜ’den aldığınız eğitimle kendi ülkelerinizin ekonomik, sosyal gelişimine son derece önemli, anlamlı katkılar sağlayacak, gerek Türkiye’den, gerek 3. dünya ülkelerinden ve KKTC’li mezun öğrencilerin ülkemizi en iyi şekilde tanıtacaklarına inancım tamdır” diyerek tüm mezunları ve ailelerini kutladı.

Şekerli: LAÜ, KKTC’nin yükseköğretiminde değişime ve gelişime liderlik ediyor

Mütevelli Heyeti adına konuşma gerçekleştiren Mehmet Şekerli, üniversitenin 25’inci dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yükseköğretiminde değişime ve gelişime liderlik eden LAÜ’nün güçlendirilen akademik kadrosu, her yıl hızla artmaya devam eden öğrenci sayısı, yeni açılan fakülte/yüksekokul ve bölümleriyle KKTC’nin üniversiteleri arasında yükselen başarı grafiği ile örnek bir eğitim kurumu olarak yerini aldığını dile getirdi.

Şekerli, “Böylesi özel bir günde heyecanınıza ortak olmak bizleri son derece mutlu etmiştir. Siz değerli öğrencilerimize hayatınızda başarılar diler, mezuniyetinizi üniversitem adına yürekten kutlarım. Yolunuz açık olsun” dedi.

Yükselen: “Bütün imkanlarımızla, kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalıştık”

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen de törende yaptığı konuşmada, LAÜ olarak çok mutlu ve gururlu bir gün yaşadıklarını belirterek mezunların ailelerine seslenerek, “Büyük özveriler ile yetiştirdiğiniz evlatlarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler emanetlerinize sahip çıkarak, evlatlarınızın güzel ve mutlu bir yaşam sürebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bütün imkanlarımızla, kurduğunuz hayallerin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalıştık” dedi.

“Lefke Avrupa Üniversitesi olarak dün yaptıklarımızın dünde kaldığını, bugün sil baştan aynı azim ve gayretle yeniden üretmemiz gerektiğini idrak ederek; amaçlanan hedefler doğrultusunda istikrarlı gelişimimizi sürdürdük” şeklinde sözlerine devam eden Yükselen, üniversite tarihinde ilk kez LYS yerleştirme sistemine göre en çok tercih edilen 2. KKTC üniversitesi olduklarını belirterek, öğrenci sayısının tamamlanan akademik yıl kapsamında 11.000’e ulaştığını, bununla birlikte Diş Hekimliği programının YÖDAK ve YÖK’ten onay aldığını ifade etti. Yükselen, LAÜ’nün gelişimini, sürdürülebilir kılma adına akreditasyon

süreçlerine kararlı olarak devam ettiklerini ve çok sayıda programın uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşları ASIIN, FIBA, MÜDEK ve MİAK tarafından akredite edildiğini söyledi.

Yükselen ayrıca mezunlara da seslenerek “Bugün geleceğimizin güvencesi olan sizleri ayrılığın verdiği buruklukla fakat bilimi ve teknolojiyi kullanan, demokrasiye, insan haklarına saygılı, erdemli, çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik değerlere ve ulusal değerlere bağlı, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, dünyanın her ülkesinde çalışabilecek birikime sahip, çağdaş bireyler olarak yetiştirmenin onuru ve gururu içerisinde uğurlamaktayım” dedi. Yükselen mezunların mezuniyetini yürekten kutlayarak, mezun öğrencilere yarınların sağlık, mutluluk, başarı ve umut dolu günler getirmesini diledi.

Mezunlar adına konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi birincisi Tuğçe Erparun ve Mimarlık Fakültesi birincisi Alain Christel Mizero da küresel düzeyde çağdaş ve kaliteli eğitim veren Lefke Avrupa Üniversitesi’nden bugün mezun olmanın gururunu ve sevincini yaşadıklarını, gelecek yaşantılarını yönlendirebilmeleri, ideal ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için kendilerine önemli katkılar sağlayan LAÜ ailesine teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomaları verildi. Tören, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca heyecanla beklediği kep atımı ve havai fişek gösterisinin ardından devam ederek mezuniyet kokteyli ile son buldu.

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