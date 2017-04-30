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30 Nisan 2017 Pazar 08:08

LATİFOĞLU: “ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI VE RESMİ TATİL OLAN 1 MAYIS’IN KUTLANMASINI BEKLİYORUZ”

LATİFOĞLU: 'ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI VE RESMİ TATİL OLAN 1 MAYIS'IN KUTLANMASINI BEKLİYORUZ”
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LATİFOĞLU: “ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMANIN ÖNÜNÜ AÇACAK DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI VE RESMİ TATİL OLAN 1 MAYIS’IN KUTLANMASINI BEKLİYORUZ”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Yakup Latifoğlu, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemelerin yapılmasını ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ın kutlanmasını beklediklerini bildirdi.

HÜR-İŞ Genel Başkanı Yakup Latifoğlu tüm işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutladı.

Latifoğlu, yayınladığı 1 Mayıs mesajında, HÜR-İŞ’in demokrasiden sosyal diyalogdan, özgürlükten, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden ve Kıbrıs Türkünün sendikal ilke ve ülküsünden asla taviz vermediğini kaydetti.

Hükümetin yaşam ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusundaki toplumsal beklentileri karşılayamadığını savunan Latifoğlu, ülkenin kanayan yarası olarak nitelediği  taşeron işçi, iş kazası, geçici çalışanlar, adama göre iş, adaletsizce gerçekleştirilen aflar ve çalışma hayatının özel sektör kanadının tüm şartlarının iyileştirilmesini ivedi olarak talep ettiklerini ifade etti.

Özel sektörde kutlanmayan 1 Mayıs’ın kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirten ve sendikalaşmanın, sendikal özgürlüğün temel değer olarak gündeme alınmasını istediklerini belirten Latifoğlu, özel sektörde sendikalaşmanın önünü açacak düzenlemelerin yapılmasını ve resmi tatil olan 1 Mayıs’ın kutlanmasını beklediklerini bildirdi.

Latifoğlu mesajında “Hür-İş Federasyonu ve bağlı sendikalarda örgütlü çalışanların sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadeleleri desteklemekte ve bu haklı mücadeleleri selamlamaktadır. Özelde üyelerimizin genelde tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutlar Hükümeti sosyal diyaloğu geliştirmeye davet ederiz” ifadelerini kullandı.

Mesajda, HÜR-İŞ Federasyonu’nun, 2012 yılında İhtiyat Sandığı prim-depozit oranlarında yapılan kısıtlayıcı yasal değişiklik için Anayasa Mahkemesinde dava açtığı ve davayı kazanarak önemli bir “ihlali” iptal ettirdiği de anımsatıldı.

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