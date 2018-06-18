banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898
Uyuşturucu soruşturması devam ediyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Serin ve Nemli Hava Etkisini Sürdürüyor.. Yarın Yağmur Bekleniyor...
Hava sıçaklığı düşecek...
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Aşağı Cengizköy’de Yarın Elektrik Kesintisi Olacak!
Yarın elektrik kesintisi var...
banner282
Flaş Haber
Kaza sebebi uyuşturucu
Kapat

Latif ve ekibi bayramda ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akdoğan Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif,  bayramın ikinci günü Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede ziyaretler düzenledi. 

Latif ve ekibi bayramda ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akdoğan Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif,  bayramın ikinci günü Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede ziyaretler düzenledi. 

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:24
Latif ve ekibi bayramda ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akdoğan Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif,  bayramın ikinci günü Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede ziyaretler düzenledi. 

CTP’de yapılan açıklamaya göre, Latif ve ekibi, yeni dönem projeleri hakkında yurttaşlara bilgi verdi. Etkinliğe ayrıca Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, MYK üyeleri Feriha Tel ve Ürün Solyalı da katıldı. 

Gün boyu süren ziyaretler sırasında Demokrat Parti örgüt binasında mola verildi. Ahmet Latif, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, “Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a verdiğimiz hizmet sözümüz bitmedi. Yeni dönemde de insanımız için icraatlarımız hız kesmeden sürecek” dedi.

banner277
Daha yapacak çok işleri olduğunu söyleyen Latif, kentlerdeki tüm sağlık, sosyal ve kültürel imkanları Akdoğanlı yurttaşlara sunmak için çalışan bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını vurguladı. 
Latif, mevcut düğün alanının yenileneceğini ve yanına çocukların vakit geçirebileceği çağdaş bir park inşa edileceğini söyledi. 

Gündüz yaşlı bakımevini de bu dönemde hayata geçireceklerini kaydeden Latif, gençlerin maddi sıkıntı çekmeden konut sahibi olmaları için Sosyal Konut Projesini de yine bu dönemde gerçekleştireceklerini belirtti. 

 

banner288
Son Güncelleme: 18.06.2018 18:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Sporun Oskarları’ belirlendi
‘Sporun Oskarları’ belirlendi
Ekonomi Bakanlığı’ndan açıklama
Ekonomi Bakanlığı’ndan açıklama
İşcan, Dernekler Yasası’nın uygulanmasını istedi
İşcan, Dernekler Yasası’nın uygulanmasını istedi
Gece Kulüpleri Çalıştayı sonuçları açıklandı
Gece Kulüpleri Çalıştayı sonuçları açıklandı
Özçınar ve ekibi Bostancı’daydı
Özçınar ve ekibi Bostancı’daydı
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları yemin etti
Sertoğlu: “Belediye engelliler için hiç katkı sağlamadı “
Sertoğlu: “Belediye engelliler için hiç katkı sağlamadı “
Karaman: “Girne’de sel korkusu tarih olacak”
Karaman: “Girne’de sel korkusu tarih olacak”
Harmancı ve ekibi ziyaretlerini sürdürüyor
Harmancı ve ekibi ziyaretlerini sürdürüyor
Akdoğan'da Akgür rüzgarı
Akdoğan'da Akgür rüzgarı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim