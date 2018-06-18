Latif ve ekibi bayramda ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Akdoğan Belediyesi Başkan adayı Ahmet Latif, bayramın ikinci günü Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede ziyaretler düzenledi.



CTP’de yapılan açıklamaya göre, Latif ve ekibi, yeni dönem projeleri hakkında yurttaşlara bilgi verdi. Etkinliğe ayrıca Meclis Başkanı, CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, MYK üyeleri Feriha Tel ve Ürün Solyalı da katıldı.



Gün boyu süren ziyaretler sırasında Demokrat Parti örgüt binasında mola verildi. Ahmet Latif, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, “Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a verdiğimiz hizmet sözümüz bitmedi. Yeni dönemde de insanımız için icraatlarımız hız kesmeden sürecek” dedi.





Daha yapacak çok işleri olduğunu söyleyen Latif, kentlerdeki tüm sağlık, sosyal ve kültürel imkanları Akdoğanlı yurttaşlara sunmak için çalışan bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını vurguladı.Latif, mevcut düğün alanının yenileneceğini ve yanına çocukların vakit geçirebileceği çağdaş bir park inşa edileceğini söyledi.Gündüz yaşlı bakımevini de bu dönemde hayata geçireceklerini kaydeden Latif, gençlerin maddi sıkıntı çekmeden konut sahibi olmaları için Sosyal Konut Projesini de yine bu dönemde gerçekleştireceklerini belirtti.