Latif Akça: “Derya Mecliste Konuyla İlgili Araştırma Komisyonu Kurulmasını Talep Etsin”

Rauf Raif Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Latif Akça, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekili Doğuş Derya’nın gündemde yer alan açıklamasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Akça konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Eğer kendilerinin bu konularla ilgili sıkıntıları varsa, Mecliste bir araştırma komisyonu kurulmasını talep edip her iki toplumun da bu tip olaylara uğrayıp uğramadığını araştırır, kamuoyuna da duyururlar” ifadelerine yer verdi.

“Bu şekilde yapılan açıklamalar dışarıda bizlerden kat ve kat lobicilikte üstün olan Rumların elini güçlendirmekten başka bir şeye yaramamaktadır” diyen Akça, bu açıklamanın halk arasında bölücülük yaratacağını iddia etti.

Akça, Derya’nın açıklamasından dolayı özür dilemesini de istedi.