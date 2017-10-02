

Las Vegas 'taki silahlı saldırıda en az 50 ölü

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir konsere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en 50 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi de yaralandı. Bir otelin 32. katından aşağıya otomatik silahla ateş açtığı belirtilen saldırgan öldürüldü. Neveda Şerifi, saldırganın kimliğini açıkladı.

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir müzik festivaline silahlı saldırı gerçekleştirildi.



Bir kişi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından konsere katılanlara otomatik silahla ateş açtı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi hayatını kaybederken, 200’den fazla kişi de yaralandı.

İKİ POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Yaralıların arasında 2 polis memurunun da olduğu bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görevli olmamasına rağmen olay yerine gelen iki polis meurunun ise hayatını kaybettiği belirtildi. Polisin kimliği açıklanmadı.

SALDIRGAN BÖLGE SAKİNİ

Aynı açıklamada saldırganın kimliği belirtilmedi, sadece bölge sakini olduğu detayına yer verildi. Saldırganın oda arkadaşı ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İKİ ARAÇ ARANIYOR

2 tane Nevada plakalı aracın arandığı açıklandı. Polis saldırı ile bağlantılı olduğunu düşündüğü bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor.

Polisi sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda otomatik silah sesleri duyuluyor ve çok sayıda kişinin alandan koşarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

SALDIRIYI 64 YAŞINDAKİ ABD'Lİ Mİ GERÇEKLEŞTİRDİ?



Öte yandan, polisin Marilou Danley isimli kadını aradığı öğrenildi.





ABD basını ve sosyal medya yorumlarında saldırıyı Stephen Paddock (64) isimli bir kişinin gerçekleştirdiği öne sürüldü.





NBC televizyonu saldırganın adının Stephen Paddock olduğunu duyurdu. Olay yerine Marilou Danley ile birlikte geldiği bildirildi.

"YALNIZ KURT OLABİLİR"

Bu arada, olayla ilgili açıklama yapan Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, otelin 29. katından sonrasını boşaltan polisin saldırganı vurarak öldürdüğünü söyledi.



Lombardo, "Saldırganın tek başına hareket ettiğini düşünüyoruz. Yalnız kurt dediğimiz saldırgan türünden olduğunu sanıyoruz" diye konuştu.

Las Vegas polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen silahlı saldırının ardından bir şüphelinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

SWAT EKİPLERİ İLE OPERASYON

Geçtiğimiz saatlerde SWAT ekiplerinin de katıldığı operasyonda bir şüphelinin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Saldırı sonrası önlem amaçlı Las Vegas'taki havalimanına uçuşlar durduruldu.

LAS VEGAS POLİSİ: VİDEO PAYLAŞMAYIN

Las Vegas Polisi (LVMPD) saldırganın yakalanması için sürdürülen operasyon esnasında resmi Twitter hesbından yaptığı açıklamada operasyonun sürdüğü bu nedenle bölgeden video paylaşımı yapılmasının polis memurlarının hayatını riske atabileceği uyarısında bulunmuştu.

"EN AZ 100 MERMİ KULLANILDI"

NTV ABD temsilcisi Hüseyin Günay saldırıda en az 100 mermi kullanıldığını bilgisini paylaştı.