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LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Larnaka bölgesinde 1963-1974 yılları arasında verilen varoluş mücadelesinde şehit olanlar, bugün İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Larnaka bölgesinde 1963-1974 yılları arasında verilen varoluş mücadelesinde şehit olanlar, bugün İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:44
LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
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LARNAKA ŞEHİTLERİ İSKELE’DE DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI

Larnaka bölgesinde 1963-1974 yılları arasında verilen varoluş mücadelesinde şehit olanlar, bugün İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı.



Törene İskele Kaymakam Muavini Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcileri de katıldı.

Törende anıta çelenkler konuldu, saygı marşı eşliğinde saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı; İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı, dua okundu.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu törende yaptığı konuşmada, Rum ve Yunan ikilisinin Enosis hayaline karşı verilen mücadelede Larnaka ve Larnaka’ya bağlı yerleşim yerlerinde toplam 173 şehit verildiğini vurguladı.

Sadıkoğlu, “Geçmiş unutulmamalıdır çünkü şu anda başımızı yastığa rahat koyabiliyorsak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin ay yıldızlı bayrağımız için verdiği mücadele sayesindedir” dedi ve şehitlere rahmet diledi.



ABDURRAHMANOĞLU

TMT Mücahitler Derneği İskele Şube Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu ise yaptığı konuşmada, “Larnaka; civarında 8 Türk köyü, 12 karma köy, 43 Rum köyü bulunan bir kasaba idi. Bu köylerde 55 bin Rum’a karşılık 15 bin Türk her yerleşim biriminde mücadele etmiştir” dedi.

Larnaka, Goşşi, Geçitkale-Boğaziçi, Aleminyo, Taşkent ve Terazi köylerinde yaşanan olaylar hakkında bilgi veren Abdurrahmanoğlu, Larnaka kazası ve köylerinde çok acılar yaşandığını, pek çok köy halkının göç ettiğini, Rumların saldırılarına, 3-5 köy halkının bir yerde toplanıp karşı koyduğunu anlattı.

DUA VE ŞİİRLER OKUNDU

Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencisi Can Pergamalı’nın “23 Aralık Demeyin Bana”, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Edanur Karakaş’ın “Kanlı Zülüm”, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Nilgün Esin Çıtak’ın “Canbolat Gibi” adlı şiirleri okduğu törenin sonunda şehitler için dua okundu.

KUMSAL ŞEHİTLERİ YARIN, KÜÇÜKKAYMAKLI ŞEHİTLERİ PAZARTESİ ANILACAK
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Kumsal Şehitleri yarın, Küçükkaymaklı Şehitleri ise Pazartesi günü törenlerle anılacak.

Son Güncelleme: 23.12.2017 15:50
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