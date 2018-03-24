LARNAKA SANCAKTARI TURGUT BEY VEFAT ETTİ

Larnaka Sancaktarı Turgut Giray Budak (Turgut bey) vefat etmiştir. 21 Aralık 1963 olayları başladığında Turgut bey Maarif Müfettişi olarak Larnaka'da bulunuyordu. TMT'nin yeryüzüne çıkma kararı üzerine gerçek görevi olan Larnaka Sancağı (İlçesi) Sancaktarı yani TMT Larnaka Askeri Bölge Komutan olarak kendisini tanıdık.Turgut bey gerçek ismi ile görev yapmıştı. Daha sonra bu göreve gelenler takma isimlerle (kod isimleri) çalıştılar. Turgut bey 1963-1965 yıllarında görev yaptı.Onun yerine ise Sancaktar Bozdağ (İhsan Savim) gelmişti 1965-67 yıllarında..Mücahitler olarak Türkiye'den gelen bu komutanlarımızın anılarımızda önemli yerleri vardır.

Aşağıdaki fotoğrafta sağda ortada duran kır saçlı kişi Turgut beydir.Fotoğraftakilerin bir çoğunu ise Larnaka'dan sanırım tanıyorsunuz..Yanılmıyorsam Sonay Yahyaların düğününde çekilmiş bir fotoğraftır. Nur içinde yatsın