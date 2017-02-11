Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Lapta’daki Dağlık Alanda Kaybolan Ve Ekipler Tarafından Kurtarılan 14 Yaşındaki Rus Uyruklu İki Çocuğun Sağlık Durumları İyi

Lapta'daki Dağlık Alanda Kaybolan Ve Ekipler Tarafından Kurtarılan 14 Yaşındaki Rus Uyruklu İki Çocuğun Sağlık Durumları İyi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

KAZAKOF İLE SİMENEN, HASTANEDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

GKK, BÖLGEYE HELİKOPTER VE ARAMA KURTARMA TİMİ GÖNDERDİ

Lapta’daki dağlık alanda dün akşam kaybolan ve GKK Arama Kurtarma Timleri, Sivil Savunma, polis ve itfaiye işbirliğiyle kurtarılan 14 yaşındaki Rus uyruklu iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildikleri açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Artem Kazakof (E-14) ve Simon Simenen (E-14) dağlık alanda gezi yaparken kayboldu.,

14 yaşındaki Artem Kazakof’un ayağı kaydı ve on beş metreden düşerek yaralandı. Alınan bilgi üzerine olay yerine giden ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Çocuklar “Derin Argacı” diye bilinen mevkide bulundu ve kurtarıldı.

Kazakof ile Simenen, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.  Simon Simenen taburcu edildi

Artem Kazakof ise ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na sevk edildi, tomografisi çekilen ve gerekli müdahalesi yapılan Kazakof, hastaneye yatırılmadı, taburcu edildi.

GKK, BÖLGEYE HELİKOPTER VE ARAMA KURTARMA TİMİ GÖNDERDİ

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, arama-kurtarma operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Rus uyruklu iki çocuğun dün akşam Lapta-Selvilitepe bölgesinde dağ yürüyüşü yaptıkları sırada düştükleri, arazide mahsur kaldıkları, çocukları aramaya giden babadan da haber alınamadığı bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma faaliyeti icra etti. Havacılık Birlik Komutanlığı’na ait helikopter ile bölgeye intikal ettirilen Muharebe Arama Kurtarma timleri tarafından kazazedelere ulaşıldı ve ilk yardım yapıldı. Kazazedeler Sivil Savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI
GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ, TC MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARETTE BULUNDU GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER...
Fizyoterapistler Birliği Başkanlığına Şahveren Çakartaş Getirildi Fizyoterapistler Birliği Başkanlığına Şahveren...
İkinci Çocuğunu Bekliyordu İkinci Çocuğunu Bekliyordu
Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye Çağrı Tüketiciler Derneği’nden Rumlar Ve Ab’ye Çağrı
Haksen “kamuda Yeni Mesai Saatlerini Ve Özel Sektör Çalışanına Yaklaşımı” Eleştirdi Haksen “kamuda Yeni Mesai Saatlerini Ve Özel Sektör...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

EFSANE ŞANINA YAKIŞIR BİR GECEYE İMZA ATTI

Haberi Oku