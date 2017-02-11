Lapta’daki Dağlık Alanda Kaybolan Ve Ekipler Tarafından Kurtarılan 14 Yaşındaki Rus Uyruklu İki Çocuğun Sağlık Durumları İyi

KAZAKOF İLE SİMENEN, HASTANEDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

GKK, BÖLGEYE HELİKOPTER VE ARAMA KURTARMA TİMİ GÖNDERDİ

Lapta’daki dağlık alanda dün akşam kaybolan ve GKK Arama Kurtarma Timleri, Sivil Savunma, polis ve itfaiye işbirliğiyle kurtarılan 14 yaşındaki Rus uyruklu iki çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından taburcu edildikleri açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Artem Kazakof (E-14) ve Simon Simenen (E-14) dağlık alanda gezi yaparken kayboldu.,

14 yaşındaki Artem Kazakof’un ayağı kaydı ve on beş metreden düşerek yaralandı. Alınan bilgi üzerine olay yerine giden ekipler bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Çocuklar “Derin Argacı” diye bilinen mevkide bulundu ve kurtarıldı.

Kazakof ile Simenen, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Simon Simenen taburcu edildi

Artem Kazakof ise ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na sevk edildi, tomografisi çekilen ve gerekli müdahalesi yapılan Kazakof, hastaneye yatırılmadı, taburcu edildi.

GKK, BÖLGEYE HELİKOPTER VE ARAMA KURTARMA TİMİ GÖNDERDİ

Öte yandan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, arama-kurtarma operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

GKK’dan yapılan açıklama şöyle:

“Rus uyruklu iki çocuğun dün akşam Lapta-Selvilitepe bölgesinde dağ yürüyüşü yaptıkları sırada düştükleri, arazide mahsur kaldıkları, çocukları aramaya giden babadan da haber alınamadığı bildirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma faaliyeti icra etti. Havacılık Birlik Komutanlığı’na ait helikopter ile bölgeye intikal ettirilen Muharebe Arama Kurtarma timleri tarafından kazazedelere ulaşıldı ve ilk yardım yapıldı. Kazazedeler Sivil Savunma, polis ve itfaiye ekiplerinin desteği ile mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi.”