banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97655
ALTIN
219.687
DOLAR
5.5780
STERLİN
7.3011
EURO
6.4086
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Lapta’da tecavüz soruşturması
Lapta’da tecavüz soruşturması
Sokak ortasında tüfekle tehdit
Sokak ortasında tüfekle tehdit
banner282

Lapta’da tecavüz soruşturması

Lapta Başpınar bölgesinde 17 yaşındaki genç kızın aile içinde yaşanan tecavüz olayını dile getirmesi üzerine tutuklanan Aladdin Yıldırım ve Kemal Yıldırım bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Lapta’da tecavüz soruşturması

Lapta Başpınar bölgesinde 17 yaşındaki genç kızın aile içinde yaşanan tecavüz olayını dile getirmesi üzerine tutuklanan Aladdin Yıldırım ve Kemal Yıldırım bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 16:52
Lapta’da tecavüz soruşturması

Lapta’da tecavüz soruşturması

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manset Özel Haber

Lapta Başpınar bölgesinde 17 yaşındaki genç kızın aile içinde yaşanan tecavüz olayını dile getirmesi üzerine tutuklanan Aladdin Yıldırım ve Kemal Yıldırım bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Adnan Kardeşler, zanlılar Aladdin Yıldırım ve Kemal Yıldırım’ın “Cinsel tecavüz” suçundan tutuklandığını anlattı. Kardeşler,  17 yaşındaki genç kızın ifadesinde 2010-2016 yılları arasında 6 yıl boyunca dayısı Kemal Yıldırım 2016-2018 yılları arasında ise babası tarafından evde tecavüze uğradığını kaydetti. Soruşturmayı yürüten polis memuru Adnan Kardeşler, zanlıların önceki gün tespit edilerek tutuklandıklarını olayla ilgili yapılan sorgulamada ise konuşmadıklarını söyledi. Kardeşler, 17 yaşındaki genç kızın 2017 yılında Lapta Polis Karakoluna babası ve dayısı aleyhinde yine şikâyetçi olduğunu kaydetti. Müştekinin şikâyetinin kısa bir süre sonra geri çekildiğini kaydeden Kardeşler, zanlıların suçlamaları yine kabul etmediklerini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Kardeşler, zanlıların tanıklara etki etmemeleri açısından birer gün tutuklu kalmalarını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, olayın ciddiyetine değinerek soruşturmanın selameti için zanlıların birer gün tutuklu kalmasına karar verdi. Baba ve dayının bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor. 
 

Anahtar Kelimeler:
TecavüzBabaDayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
"kızılay Kampüste" Projesi Kapsamında Ydü'de 161 Ünite Kan Toplandı
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim