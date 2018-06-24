YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
LAPTA’DA 32 SANDIKTAN 16’SI AÇILDI… BAĞIMSIZ ADAY AKTUĞ ÖNDE
Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Lapta’da 32 sandıktan 16’sı açıldı.
16 sandığa göre sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 32
Açılan Sandık Sayısı: 167367
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2921
Geçerli Oy Sayısı: 2802
Geçersiz Oy Oranı: 119
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
UBP Fuat Namsoy (UBP) %42.08
BAĞ56 Mustafa Aktuğ (BAĞ56) %57.92