YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

LAPTA’DA 32 SANDIKTAN 16’SI AÇILDI… BAĞIMSIZ ADAY AKTUĞ ÖNDE

Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlerle ilgili resmi olmayan sonuçları açıklamaya devam ediyor. Lapta’da 32 sandıktan 16’sı açıldı.

16 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 32

Açılan Sandık Sayısı: 16

Kayıtlı Seçmen Sayısı:7367

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2921

Geçerli Oy Sayısı: 2802

Geçersiz Oy Oranı: 119

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Fuat Namsoy (UBP) %42.08

BAĞ56 Mustafa Aktuğ (BAĞ56) %57.92