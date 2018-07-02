Lapta Karakolunda İşkence İddialarıyla İlgili Soruşturma Başlatıldı





Lefkoşa, 2 Temmuz 18 (.): Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü, Lapta Karakol amirliğinde darp yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, yerel basında yer alan Lapta Karakol Amirliği’nde, Fevzi Karip’in şiddet gördüğü yönündeki iddialar üzerine Başsavcılık ve Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Denetleme Kurulu tarafından, hem idari hem de cezai yönden soruşturma başlatıldığı kaydedildi.Soruşturma kapsamında, suç tespit edilmesi halinde, suç işleyen polis mensubu/ları hakkında gerekli yasal işlem yapılacağı belirtildi.(ID/ŞEB)