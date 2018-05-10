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Lapta Belediye Başkanı Namsoy’dan “bayrak” Açıklaması…

“OLAY İSTİSMAR EDİLİYOR”

Lapta Belediye Başkanı Namsoy’dan “bayrak” Açıklaması…

“OLAY İSTİSMAR EDİLİYOR”

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:39
Lapta Belediye Başkanı Namsoy’dan “bayrak” Açıklaması…
“OLAY İSTİSMAR EDİLİYOR”

Lefkoşa, 10 Mayıs 18 : Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Çamlıbel\'de 27 Nisan günü "Yeşil Atığın Geri Dönüşüm Projesi" çerçevesinde düzenlenen tören sırasında meydana gelen “bayrak olayının” istismar edildiğini belirterek tepki gösterdi. 

Namsoy, Lapta Belediyesi Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, Çamlıbel\'deki olayın kendi müdahale alanlarının dışında geliştiğini ve kendilerinin de tepkisine neden olduğunu ifade ederek  “dolayısıyla, kimse bu olayı bizimle ilişkilendirmeye, daha fazla istismar etmeye özellikle de seçim için bir malzeme haline getirmeye kalkışmasın” dedi. Namsoy şunları kaydetti: 

“Benim milli değerlere bağlılığımı kimse sorgulayamaz. Esasen benim uzun yıllardır devam eden siyasi yaşamım ve belediye başkanlığım süresince hizmet etme anlayışımı şekillendiren, beni sürekli daha fazla çalışmaya teşvik eden işte bu sevgim ve bağlılığımdır.

Hal böyleyken bazı odakların hâlâ Çamlıbel köyünde 27 Nisan günü meydana gelen bayrak olayında tarafımı sorumlu tutmaya çalışmaları tamamen gerçek dışı olup, şahsıma karşı yürütülmeye çalışılan bir algı operasyonudur.” 

Namsoy, bölge için önemli olanın kaliteli bir seçim döneminin yaşanması; tüm tarafların seviyeli bir yaklaşım ortaya koyması ve kampanyalarını vizyon, politika ve projelerin üzerine kurması olduğuna işaret ederek “Kişisel karalama ve itibarsızlaşma üzerine avantaj elde etmek başta bölge halkımız olmak üzere kimseye fayda sağlamaz. Özelde Lapta Belediyesi, genelde ülkemiz sınırları içinde yaşayan halkımızın kendi öz değerlendirmeleri ile doğruyu göreceklerine inancım sonsuzdur” dedi.

Namsoy, bu tür zeminsiz yakıştırmalarla zaman kaybetmeden halka hizmet için çalışmaya devam edeceklerini de ekledi.

(RU/ÖK)
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