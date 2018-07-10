Lapta Belediye Başkanı Aktuğ Basın Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı



Lefkoşa, 10 Temmuz 18 : Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktuğ mesajında “Bugün, gecesini gündüzüne katıp, canla başla bizlere doğru ve güvenilir haberleri ulaştırmaya çalışan basınımızın günü. Lapta Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri ve Lapta Belediyesi ailesi olarak, Kıbrıs Türk halkının sesini, hem ülkemizde, hem de tüm dünyada duyurmak için özveri ile çalışan tüm basınımızın basın gününü can-ı gönülden kutlar, iyi ve huzurlu çalışmalar dileriz” ifadelerine yer verdi.

(DOĞ/YIL)

