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21 Temmuz 2017 Cuma 12:49

Lapta Belediyesi Uluslararası Cittaslow Ağına Katılım Başvurusunda Bulundu

Lapta Belediyesi,&nbsp; yerel lezzetlere ve kültüre sahip çıkmayı, doğaya saygı göstermeyi, sağlıklı beslenmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı yaygınlaştırma hedefi ile çalışan Uluslararası Cittaslow Ağına katılım başvurusunda bulundu.

Lapta Belediyesi Uluslararası Cittaslow Ağına Katılım Başvurusunda Bulundu
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Lapta Belediyesi,  yerel lezzetlere ve kültüre sahip çıkmayı, doğaya saygı göstermeyi, sağlıklı beslenmeyi, sürdürülebilir kalkınmayı yaygınlaştırma hedefi ile çalışan Uluslararası Cittaslow Ağına katılım başvurusunda bulundu.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy tarafından Cittaslow Ulusal Koordinasyon Ağı Başkanı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’e, 18 Temmuz’da Lapta Bölgesi’nin ağa katılma niyetini ortaya koyan başvuru mektubu sunuldu.

Bölgeye özgü kültürel değerler, lezzetlere sahip çıkmak ve bölgenin uluslararası tanınırlığını artırmak için başvurunun yapıldığı, Cittaslow ağına katılım için işletme sahipleri, üreticiler, sivil toplum örgütleri ile üniversite temsilcilerinin katılımıyla hazırlık çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

Çalışmaların başarıyla tamamlanmasının, bölgenin turizm potansiyelinden en üst düzeyde faydalanılmasını mümkün kılacağı kaydedildi.

KKTC’de; Yeniboğaziçi, Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri Uluslararası Cittaslow Ağı’nda yer alıyor.

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