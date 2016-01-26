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Lapta Belediyesi, Iso-9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı

Lapta Belediyesi, bir süredir yürüttüğü “Turizm Yoluyla Bölgesel kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası aldı.

Lapta Belediyesi, Iso-9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı

Lapta Belediyesi, bir süredir yürüttüğü “Turizm Yoluyla Bölgesel kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası aldı.

26 Ocak 2016 Salı 16:40
Lapta Belediyesi, Iso-9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı
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LAPTA BELEDİYESİ, ISO-9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKASI ALDI


Lapta Belediyesi, bir süredir yürüttüğü “Turizm Yoluyla Bölgesel kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası aldı.

Lapta Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre belediyeye sertifikası bugün Lefkoşa Belediyeler Birliği Binası'nda gerçekleşen törenle takdim edildi.

Törene, Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Başkanı Michaela Foresti, Sistemer Akdeniz Bölge Sorumlusu Ümit Özer Akyıldızlar ile Lapta Belediyesi yönetimi katıldı.

NAMSOY: ISO-9001 “BELGESİNİ HAK ETTİK”

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Lapta Belediyesi'nin.yaklaşık bir yıldır yürütmekte olduğu ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi standardına uyum çalışmalarının sonucu olarak, 7 Ocak tarihinde yapılan dış denetim sonucu, belediyenin ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası almaya hak kazandığını vurguladı.

Namsoy, ayrıca bu belgeyi kazanmalarına yardımcı olan ve emeği geçenlere teşekkür etti ve Lapta Belediyesi ile bölgeye hayırlı olmasını diledi.

“PROJE 2.5 YIL SÜRECEK”

Fuat Namsoy konuşmasında ayrıca “Turizm Yoluyla Bölgesel kalkınma ve Kapasite Geliştirme Projesi” hakkında bilgi verdi.

Çalışmanın 2,5 yıl sürecek faaliyetlerden oluşan katılımcı bir proje olduğu belirten Namsoy, Management Centre, TEP-DER, AKÇEV-DER ve kurumların işbirliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

Namsoy, proje çerçevesinde Akdeniz köyündeki okul binasının "Doğa Müzesi" olarak düzenlenmesi, turizm enformasyon binası, eko-park ve 6 kişilik gönüllü kaplumbağa gözlemcisinin kalabileceği konaklama yeri ve bölge halkına yönelik İngilizce kurslarına ilişkin çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Fuat Namsoy, el işi kursları, eko-turizm ve markalaşma eğitimleri, bölgesel tarihi ve kültürel miras envanterinin çıkarılması çalışmalarına hız verileceğini belirtti.

“HİBE PROGRAMI UYGULAMASI YAPILACAK “

Namsoy, projenin bir diğer önemli unusrunun ise stratejik plan hedeflerine uyumlu olacak şekilde, bölgedeki sivil toplum örgütlerine yönelik belediye tarafından hibe programı uygulamasının başlatılacağının altını çizdi.

Lapta Belediyesi'nin diğer çalışmalarına da değinen Namsoy, KADEM tarafından 500 kişi ile bölgesel memnuniyet ve ihtiyaç anketinin gerçekleştirildiğini, 8 kez odak grup toplantıları yapıldığını ve Malta’ya çalışma gezisi düzenlendiğini belirtti.

Namsoy, son olarak da bölge muhtarları, sivil toplum örgütü, bölgede işletme sahipleri ve ilgili bakanlık yetkilileriyle 2 gün süren "Stratejik Planlama Çalıştayı" gerçekleştirildiğini söyledi.

FORESTİ “İNSANLAR MUTLU VE REFAH İÇİNDE YAŞAYACAK”

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Başkanı Michaela Foresti de yaptığı konuşmada, Lapta belediyesi'ni halka yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ettiklerini söyledi.

Çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığı ve sevindirdiğini dile getiren Foresti,  Lapta Belediyesi'nin almaya hak kazandığı ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası sayesinde, ulaştığı yüksek standartlarla bölge halkına daha kaliteli hizmet verebileceğini kaydetti.

Sistemer Akdeniz Bölge Sorumlusu Ümit Özer Akyıldızlar da  kalite, müşteri memnuniyeti, vatandaş odaklı belediyecilik hedefleri ve bu yolda yaptığı çalışmalarla Lapta Belediyesi'nin ISO-9001: 2008 belgesi almayı hak ettiğini kaydetti.







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Anahtar Kelimeler:
Lapta BelediyesiIso-9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Aldı
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