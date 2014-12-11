Lapta Belediyesi, Ekonomik Tedbirler Kapsamında 31 Kişiyi İşten Durdurdu

NAMSOY: “HEDEFİMİZ YILDA 5 MİLYON 500 BİN TL TASARRUF... LAPTA TURİZM FESTİVALİ DE BU TEDBİRLER İÇERİSİNDE”

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy, ekonomik tedbirler kapsamında 31 kişiyi işten durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.

Lapta Belediye Başkanı Fuat Namsoy yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin belediyelerin mali sıkıntılarını aşmasına yardımcı olacak gerekli tedbirleri almadığını belirterek, tasarruf kapsamında 31 kişiyi işten durdurmakararı aldıklarını açıkladı.

Namsoy, 2011 yılında gerçekleştirilen nüfus sayım sonuçlarının 2013’de yürürlüğe girmesiyle Belediye’nin aldığı devlet katkısının 2012 yılına göre düştüğünü kaydetti. Namsoy, dönem içerisinde gerçekleşen hayat pahalılığı, maaş artışları, KDV’nin yüzde 5’ten yüzde 16’ya çıkarılması, sokak aydınlatma ücretlerinin belediyelerden alınması ve Belediyeler Yasası’nın güncelleştirilmemesinden dolayı 3 yıl öncesine göre ayda 180 bin TL gelir kaybı olduğunu belirtti.

Namsoy, “Bu da bizlerin iki yıldan beri sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi yatırımlarını yerine getiremez duruma düşmemize neden olmuştur. Bunlardan dolayı da zaman zaman maaş ödemelerinde zorluklar yaşamaya başladık” dedi.

2015’de devlet katkısında yüzde 10.90’lık bir artış olacağını, bunun Aralık 2014 ‘e nazaran ayda 56 bin 500TL artışa denk geldiğini, ancak bu rakamın beklentilerinin altında olduğunu belirten Namsoy, söz konusu artışın Ocak 2015’de öngörülen yüzde 3.85’lik hayat pahalılığı ile geri alınmış sayılacağını savundu.

Bazı çalışanları işten durdurmak zorunda kalmasından dolayı derin bir vicdani rahatsızlık duyduğunu da kaydeden Namsoy, “Sürdürülebilir bir belediye ve kalkınan bir Lapta bölgesi yaratmak istiyorsak korkularımızla yüzleşmek ve gerçekler ışığında kararlılıkla yürümek gerekmektedir” dedi.

Alınan tedbirlerin haklılığının ileride görüleceğini ifade eden Namsoy, işten çıkarılan kişilere, bölgedeki kurum, kuruluş, üniversite ve özel işletmelerde yeni iş imkanları sağladıklarını da belirtti. Söz konusu iş imkanlarından faydalanmak isteyen işinden durdurulan Belediye çalışanlarının niyetlerini Belediye’ye bildirmesi gerektiğini ifade eden Namsoy, ilk gün itibarıyla üç kişiye yeni iş ortamı sağladıklarını ifade etti.

Aralarında siyasilerin de bulunduğu bir kesimin Belediye’den durdurulanlara, yaratılan iş imkanlarından faydalanmaması yönünde telkin yaptığını da ileri süren Namsoy, işten çıkarılan kişilerin tümünün de kendi belediye başkanlığı döneminde işe alındığını ve Belediye’nin ekonomik şartlarının uygunluğuna bağlı olarak yeniden işe alınabileceğini kaydetti.

Namsoy, “Hedefimiz yılda 5 milyon 500 bin TL tasarruf yapmaktır. Lapta Turizm Festivali de bu tedbirler içerisinde yer almaktadır” diye ekledi