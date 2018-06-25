Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ GAYRI RESMİ SONUÇLARI



24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi gayrı resmi sonuçlarına göre Lapta Belediye Başkanı yüzde 58.15 oranla Bağımsız aday Mustafa Aktuğ oldu. 24 yıldır belediye başkanlığı yapan Fuat Namsoy yerini koruyamadı.



Yüksek Seçim Kurulu’ndan açıklanan sonuçlara göre, Lapta’da 32 sandıkta 5652 oydan 223 oy geçersiz sayıldı.



Bağımsız aday Mustafa Aktuğ 3157 oy alarak yüzde 58.15 oranla belediye başkanı seçildi.



Adayların pusula sırasına göre dağılımı şöyle;Adayın PartisiAday AdıOy ToplamıUBPFuat Namsoy (UBP)227241.85BAĞ56Mustafa Aktuğ (BAĞ56)315758.15