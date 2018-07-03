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Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti

Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti

03 Temmuz 2018 Salı 14:41
Lapta Belediye Başkanı, Karşıyaka’nın dokusunun korunması yönünde hazırlanan projenin sahiplerini kabul etti

Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit, Mary Whitton Vakfı Temsilcisi Biyolog Tuğberk Emirzade ve Karşıyaka Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ömer Bulut, “Sürdürülebilir Karşıyaka Projesi” kapsamında Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’u ziyaret etti.

Lapta Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Karşıyaka Muhtarı Ahmet Pelit görüşmede yaptığı konuşmada, Karşıyaka’nın dokusunu korumaya yönelik üç yıldır ciddi bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Proje Koordinatörü Biyolog Tuğberk Emirzade de, projenin amacının; Karşıyaka’nın çevreyle dost ve sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürülebilmesi olduğunu belirti. Emirzade, Karşıyaka ile ilgili birçok projeleri olduğunu ve Karşıyaka’nın tarihi ve kültürel dokusunu koruma amacında olduklarını kaydetti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise, bölge ile ilgili bir imar planı hazırlanmakta olduğunu ifade ederek, “Bu imar planı çerçevesinde sadece Karşıyaka’nın değil Lapta ve tüm bağlı köylerinin tarihsel ve kültürel dokusunu korumayı hedefliyoruz” dedi.

 

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Son Güncelleme: 03.07.2018 17:54
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