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Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, 3 Aylık İcraatlarını Anlattı

Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, 3 Aylık İcraatlarını Anlattı

04 Ekim 2018 Perşembe 15:29
Lapta Belediye Başkanı Aktuğ, 3 Aylık İcraatlarını Anlattı

AKTUĞ: “BELEDİYEYİ 21 MİLYON 820 BİN TL’LİK KAYITLI BORÇLA DEVRALDIK”
 

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, yaklaşık 22 milyon TL borçla devraldığı belediyede ciddi bir yapılandırma gereği gördüklerini ve mali yapının tespiti, yapılandırılması ve planlanması için bütçe komisyonu kurduklarını; tkili bir kontrol sistemi kurmak için profesyonel mali müşavirlerle görüştüklerini belirtti.

Aktuğ, görevde olduğu üç aylık süreçte yapmış olduğu tespitleri ve icraatları anlatan bir açıklama yaptı. Mustafa Aktuğ, 3 aylık bir sürecin başında hedefledikleri gibi Eylül ayı itibariyle yaptıkları mali kontroller sonucunda çıkan borcun daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını amaçladıklarını ancak ekonomik krizin ciddi yükselişinden dolayı çalışmalarını neticelendiremediklerini belirtti. Aktuğ, belediyenin mevcut gelir getirici yatırımlarının artırılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini kaydetti.


2015’te belediyenin yaptığı ihale neticesinde aldığı akıllı sayaçlardaki vana kapama arızalarından dolayı sudan beklenen gelirin elde edilemediğini, tam tersine büyük zarara uğradıklarını kaydeden Aktuğ, su sayaçlarının tamiri veya yenilenmesinin ise ekstra külfet getireceğine işaret etti.

Aktuğ, akıllı sayaçlarda hem elektronik, hem de mekanik okuyucular olduğundan, vana kapama arızası durumunda kullanılan su miktarının daha sonra fatura edileceğine dikkat çekerek, arızayı tespit eden vatandaşların belediyeye ulaşarak, arızanın giderilmesini talep etmesini istedi.

Seçim sürecindeki en dikkat çekici proje olan “Halk Konseyleri” konusuna da değinen Aktuğ, ekim ayı içerisinde belediyeye bağlı köylere ziyaretler gerçekleştirip, halk konseylerinin ilk adımını atacaklarını belirtti.

BELEDİYENİN BORCU

Açıklamasında Lapta Belediyesi’nin borçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi veren Aktuğ, “Seçimden önce 25 Mayıs 2018’de resmi yazı ile Bilgi Edinme Yasası kapsamında dönemin başkanı Sayın Fuat Namsoy’dan belediyenin borç durumu hakkında bilgi talep etmiştik. Almış olduğumuz cevap, belediyenin borç yükünün sadece 1,113,552.20 TL olduğu yönündeydi ancak göreve geldikten sonra yapmış olduğumuz çalışmalarda bize verilen resmi cevabın doğru olmadığını ve belediyenin kayıtlı borç yükünün 21,820,289.89TL olduğunu gördük” dedi.

Aktuğ, bu rakam dışında seçim yatırımı olarak ihalesiz ve usulsüz bir şekilde dökülen asfaltlama ve benzeri işler belirlediklerini ancak bu işlerin ödenmeyeceğinin ilgili firmaya bildirildiğini belirtti.

Borç tespit çalışmalarının halen devam ettiğini kaydeden Aktuğ, “Fuat Namsoy’un 11 Eylül 2018’de avukatı aracılığıyla yaptığı kıdem tazminatı talebine verilen yanıtta, geçmiş dönemden kalan borç ve mali yükümlülüklerin önceliği hatırlatılarak, kendisinin tazminat hakkının saklı tutulduğu ve eskiden yeniye doğru zamanla ödeneceği belirtilmiştir” dedi.

Mustafa Aktuğ, Belediyenin 24 Haziran itibarı ile tespit edilen detaylı borç yapısını ve ödemeleri şu şekilde açıkladı:

“Sosyal Sigortalar Dairesi 5,471,999,00; İhtiyat Sandığı Dairesi 2,706,015,00; İhtiyat Sandığı Personel Kesintisi 96,241,00; Gelir ve Vergi Dairesi 1,455,795,13; Banka Kredisi 1,174,000,00; Banka Over Draft 2,400,000,00; Elektrik Kurumu 972,450,00; Belediyeler Birliği Borcu  203,668,87; İşten Durdurulan Personel Tazminatları 471,589,60; Piyasa Borçları 6,169,523,77; İleri Tarihli Çekler 698,987,52”

Aktuğ, haziran sonrası alınan borç yükü içerisinden yapılan ödemeleri ise şu şekilde sıraladı:

“Banka Kredisine 352,200,00; İhtiyat Sandığı Personel Kesintisine 10,614,00; Elektrik Kurumuna 134,365,37; Belediyeler Birliğine 57,658,25; İleri Tarihli Çeklerden 451,321,16” 

Mustafa Aktuğ, 100 günlük gelirin 5,575,149,18; 100 günlük harcamanın 4,569,263,40 olduğunu belirtti.


 

Son Güncelleme: 04.10.2018 18:58
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