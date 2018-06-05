Lapta Belediye Başkan Adayı Aktuğ Bes’i Ziyaret Etti!

Lapta bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti.
05 Haziran 2018 Salı 17:20
Son Güncelleme: 05.06.2018 20:35
Lapta bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti. Basın bürosundan verilen bilgiye göre Aktuğziyarette, adaylık sürecinin 31 kişinin işten durdurulması ve ardından 20 kişinin daha işi bırakması sonrasında başladığını anlattı.
Lapta bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti.