banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
191.959
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1620
EURO
5.3841
Tokmak’ın yargılanması sürüyor
TOKMAK'IN YARGILANMASI
Gazimağusa’da 115 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Katil tutuklu yargılanacak
KATİL TUTUKLU YARGILANACAK
Bulduğu telefonu satacaktı
BULDUĞU TELEFONU SATACAKTI
banner282
Flaş Haber
Katil tutuklu yargılanacak
Kapat

Lapta Belediye Başkan Adayı Aktuğ Bes’i Ziyaret Etti!

Lapta bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti. Basın bürosundan verilen bilgiye göre Aktuğziyarette, adaylık sürecinin 31 kişinin işten durdurulması ve ardından 20 kişinin daha işi bırakması sonrasında başladığını anlattı.

Lapta Belediye Başkan Adayı Aktuğ Bes’i Ziyaret Etti!

Lapta bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti. Basın bürosundan verilen bilgiye göre Aktuğziyarette, adaylık sürecinin 31 kişinin işten durdurulması ve ardından 20 kişinin daha işi bırakması sonrasında başladığını anlattı.

05 Haziran 2018 Salı 17:20
Lapta Belediye Başkan Adayı Aktuğ Bes’i Ziyaret Etti!


 Lapta bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Belediye Emekçileri Sendikası’nı(BES) ziyaret etti.

banner277
Basın bürosundan verilen bilgiye göre Aktuğziyarette, adaylık sürecinin 31 kişinin işten durdurulması ve ardından 20 kişinin daha işi bırakması sonrasında başladığını anlattı.


 

banner288
Son Güncelleme: 05.06.2018 20:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"DP LTB ADAYI EROĞLU HASPOLAT İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ"
"DP LTB ADAYI EROĞLU HASPOLAT İLKOKULU’NU ZİYARET ETTİ"
Töre, Kozanköy’ü Ziyaret Etti!
Töre, Kozanköy’ü Ziyaret Etti!
"GÜNGÖRDÜ: “GİRNE’DE ÇEVRE ÇOK DAHA TEMİZ OLMALI"
"GÜNGÖRDÜ: “GİRNE’DE ÇEVRE ÇOK DAHA TEMİZ OLMALI"
Cumhurbaşkanlığının Temiz Düşün Proje Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı, Ödüller verildi
Cumhurbaşkanlığının Temiz Düşün Proje Yarışmasında Dereceye Girenler Açıklandı, Ödüller verildi
Kıbrıs İlim Üniversitesi İle Kıbrıs Vakıflar Bankası Arasında Protokol İmzalandı!
Kıbrıs İlim Üniversitesi İle Kıbrıs Vakıflar Bankası Arasında Protokol İmzalandı!
Özersay ve HP Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü, Ceviz Festivali’ni Ziyaret Etti!
Özersay ve HP Lefke Belediye Başkan Adayı Çamlıköylü, Ceviz Festivali’ni Ziyaret Etti!
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Akıncı, Verwey’i kabul etti
Akıncı, Verwey’i kabul etti
Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı
Dünya Bankası uzmanları Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı
Özçınar, bölge okullarını ziyaret etti
Özçınar, bölge okullarını ziyaret etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim