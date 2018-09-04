Laparoskopik Fıtık Kursu Tamamlandı





Lefkoşa, 4 Eylül 18 (.): Gazimağusa Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği’nin düzenlediği Laparoskopik Fıtık Kursu’na ev sahipliği yaptı.Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre KKTC’de “masterclass” kapsamında ilk kez düzenlenen kursa katılan hekimlere sertifikaları verildi.İki bölümden oluşan kurs kapsamında, birinci gün teorik, ikinci gün de canlı cerrahi uygulamalar yapıldı. İki günlük programa toplam 13 cerrah dahil oldu.Kursa yurtdışından Prof. Dr. Emre Canda ve Yrd. Doç. Dr.Yaşar Özdenkaya, eğitmen olarak katıldı.Kurs kapsamında, iki kasık fıtığı ile ventral henri tanısı almış üç hasta laparoskopik yöntemlerle ameliyat edildi.(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI