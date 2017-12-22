Lamborginili Türk'ten tüyler ürperten iddia

Şubat ayında Boğazköy’de evinde 1 kilo 700 gram Hint Keneviri ve 70 gram kokain bulunan “Lamborginili Türk” lakaplı Ekin Ersoy, cezaevi hücresinde canına kıymak istedi.

Narkotik ekiplerinin 9 Aralık tarihinde Cezaevine gerçekleştirdiği operasyonda tasarrufunda cep telefonu ile yakalanarak 19 gündür cezaevi hücresinde bulunan Ekin Ersoy dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde perişan haldeydi.

Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun’un söz hakkı vermesi, Ersoy bazı iddialarda bulundu.

“19 gündür darp ediliyorum”

Uyuşturucu suçundan yargılanmayı bekleyen, 9 Aralık’ta cezaevine düzenlenen operasyonda tasarrufunda bir miktar uyuşturucu ve cep telefonu bulunarak göz hapsi alan Ekin Ersoy’un iddiaları tüyler ürpertti.

Ersoy, “19 gündür gardiyanlar tarafından darp ediliyorum. Bulunan cep telefonunu kabul etmem için bana baskı yapıyorlar, doktora gitmek için yalvardım kimse götürmedi. Dün gece bileklerimi kestim, beni hastaneye götürmeleri için “ dedi.

Aksun: Konuyu yakından takip edeceğiz

Ekin Ersoy’un sözlerini tamamlaması üzerine, mahkeme başkanı Fadıl Aksun, yapılan iddialarla ilgili, Ersoy’un polis tarafından ifadesi alınmasına ve derhal doktor kontrolünden geçirilmesine emir verirken, konunun mahkemenin yakın takibinde olacağına dikkati çekti.

HAVADİS - DEVRİM DEMİR