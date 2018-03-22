LAKKOTRİPİS: “AFRODİT’TEN MISIR’A GAZ SATIŞI MÜZAKERELERİ İLERİ DÜZEYDE”



Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirilmekte olan “Eastern Mediterranean Gas Conference” (Doğu Akdeniz Gaz Konferansı) çerçevesinde dün, Rum Yönetiminin enerji programının planlandığı gibi ilerlediğini, Mısır ile yürüttükleri doğal gaz satışı müzakerelerinin de ileri düzeyde olduğunu söyledi.

Politis’in haberine göre, araştırma, sondaj, planın ilerlemesi için yapılması gereken diğer çalışmalar ve halen “Afrodit” (12’nci parsel) ve “Kalypso’da (6’ncı parsel) yapılan ve önümüzdeki dönemde yapılacak olan keşiflerin değerlendirilmesinde belirledikleri stratejiyi izleme sözlerini teyit ettiklerini söyleyen Lakkotripis, “Aftodit”ten Mısır’a doğal gaz satışı müzakerelerinin de ileri aşamada bulunduğunu açıkladı.

Lakkotripis “Afrodit” yatağındaki doğal gazın satış fiyatının sorulmasına karşılık “bu aşamada, gerek hükümetler arası düzeyde gerek ticari müzakerelerde oldukça ileri aşamada olduğumuzu söylemek yeterli. Çok yakında bir sonuca varacağımızı umuyorum” dedi.

Rum Yönetiminin Mısır’la, doğal gazın bu ülkedeki iki terminalden birine satılmasına olanak tanıyacak çerçeveyi belirlemek üzere müzakere etmekte olduğunu kaydeden Lakkotripis, “Sıvılaştırılmış doğal gazın komşu ülkeye, oradan da Avrupa’ya satışını tamamlayabilirsek, Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya ulaşan ilk doğal gaz olacak” ifadesini kullandı. Lakkotripis bunun önemli bir dönüm noktası olacağını ve Rum Yönetiminin bunu gerçekleştirmekte kararlı olduğunu söyledi.

Yorgos Lakkotripis, Rum Yönetiminin Afrodit yatağı ile Mısır arasında boru hattı ile ilgili hükümetler arası çerçeve anlaşmasını AB’ye sunduğunu ve önümüzdeki günlerde cevap beklediğini de açıkladı.

Şirket temsilcilerinin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden ve enerji projesinin tamamlanmamasından endişe belirtip belirtmedikleri sorusuna karşılık Lakkotripis, şahsen yaptığı temaslardan ve şirket yetkililerinin konferans çerçevesinde yaptıkları sunumlardan enerji projesinin devam ettiği ve planlandığı gibi uygulanmakta olduğu sonucunun çıktığını söyledi.

Fileleftheros haberi “Meydan Okumalara Karşı Cephe… Lefkoşa Doğal Gazın Mısır’a Satılmasına ve Avrupa’ya Taşınmasına Yatırım Yapıyor… Önümüzdeki Haftalar İçerisinde Brüksel’in Afrodit’ten Mısır’a Boru Hattı Anlaşmasıyla İlgili Cevabı Bekleniyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.