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Lakadamyalı, Washington Temsilciliğine Atandı

Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Washington Temsilcisi olarak atanan Mustafa Lakadamyalı’yı kabul etti.

Lakadamyalı, Washington Temsilciliğine Atandı

Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Washington Temsilcisi olarak atanan Mustafa Lakadamyalı’yı kabul etti.

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:09
Lakadamyalı, Washington Temsilciliğine Atandı
Lefkoşa, 25 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Washington Temsilcisi olarak atanan Mustafa Lakadamyalı’yı kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Lakadamyalı, ülkeyi temsil etmenin onur ve gururunu yaşadığını belirterek, görevini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını kaydetti. 
Uluçay da, Lakadamyalı’nın ülkenin yetiştirdiği en önemli ve deneyimli diplomatlardan biri olduğuna vurgu yaparak, tecrübe ve deneyimlerini Washington’daki görevinde de en iyi şekilde yansıtacağına emin olduğunu belirtti.
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Washington’un KKTC temsilcilikleri içerisinde en önemli merkezlerden biri olduğuna işaret eden Uluçay, yeni görevinde Lakadamyalı’ya başarı diledi.
(GÖZ/GUR)   FOTOĞRAFLI 

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