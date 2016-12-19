LABORATUVAR AĞIRLIKLI BİR EĞİTİMİN DORUK NOKTASI; ECZACILIK FAKÜLTELERİ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eczacılık Fakültesi, Kuzey Kıbrıs’taki yüksek eğitimin en genç fakültelerinden biri olmasına rağmen, öğrenci sayısı ve “uluslararası öğrenci” paydasından alacağı yeni öğrencileri ile “çok uluslu” bir fakülte görünümüne kavuşmayı hedefliyor.Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; Türkiye Cumhuriyeti, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından gerçekleştirilen akredite işlemlerinin ardından, kurulumunu 2014-2015 Akademik Yılı’nda yaptı.GAÜ Eczacılık Fakültesi, muadilleri gibi beş senelik eğitim süresine sahip bir fakülte. Özellikle; sağlık ile ilgili alanların, önümüzdeki yılların, küresel anlamda en değerli meslekler grubunda olacağının vurgulandığı bu dönemde; eczacılık fakülteleri; laboratuvar derslerine en çok gereksinim duyan ve her sınıfın, haftada en az yaklaşık olarak 10 saat laboratuvar ders yükü ile bir çok eğitim formasyonundan farklılık ve ayrıcalık içeriyor.