15.05.18 tarihinde Les Ambassadeurs Hotelde gerçekleşen Kyrenia Marina lansmanına büyük ilgi.

Kyrenia Marina markası ile adaya yeni bir soluk getiren Les Ambassadeurs Hotel, yat tutkunlarının müdavimi olacağı marina lansmanında adnı duyurdu..

Doğa ile içiçe şehır merkezinde olan yatırım deniz severleri büyüledi.

Şimdiden %85 rezervasyon alan Kyrenia Marina, tesis yetkililerinin böylesi bir yatırımın adaya kazandırılmasının gururunu yaşattı.

Lansmanda konuşma yapan otel yetkilileri, amaçlarının ülkeye yatırım ve turizme teşvik olduğunu tüm deniz ve yat tutkunlarını marinaya beklediklerini ilettiler..