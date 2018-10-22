Kuzey Kıbrıs Ve Akdeniz Bölgesi İçin Gelecek Senaryoları Uluslararası Konferansı Yapıldı

Lefkoşa, 22 Ekim 18 (.): “Yükseköğretimde Akıllı Büyüme, Kuzey Kıbrıs ve Akdeniz Bölgesi İçin Gelecek Senaryoları” konulu uluslararası konferansta yükseköğrenim tartışıldı.



Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in verdiği bilgiye göre, konferans Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı himayesinde, TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Matematik Derneği, Kuzey Kıbrıs Kalite Derneği, & UC Berkeley, Berkeley CA, US organizasyonunda Dome Otel’de gerçekleştirildi.



İlgili Dernekler Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Taneri, konferansın Kuzey Kıbrıs ve Akdeniz bölgesindeki yüksek öğrenim koordinasyonun makro konuları ve etkinliği ile kurumsal performans ve kalitenin mikro konuları üzerine odaklanmış sunumlar ve tartışmalar için bir forum sağladığını söyledi.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler de konferansta yaptığı konuşmada, yükseköğretimde kaliteyi daha yukarıya çekmek için akreditasyon çalışmalarına da devam edilmesi gerektiğini vurguladı.



Öztürkler, devletin ilgili birimlerinin de alt yapıyı iyileştirmek için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi.



(TUĞ/GÜL)





