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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Bangladeşlilere Psikososyal Destek

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bünyesinde yeni kurulan psikososyal hizmet biriminin, ülkedeki Bangladeşli mültecilere psikososyal destek verdiği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Bangladeşlilere Psikososyal Destek

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bünyesinde yeni kurulan psikososyal hizmet biriminin, ülkedeki Bangladeşli mültecilere psikososyal destek verdiği kaydedildi.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:04
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Bangladeşlilere Psikososyal Destek

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bünyesinde yeni kurulan psikososyal hizmet biriminin, ülkedeki Bangladeşli mültecilere psikososyal destek verdiği kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada; mültecilerin psikolojik uyumsuzluk-bozukluklarının önlenmesi, yaşanan olumsuzlukların etkilerinin ortadan kaldırılarak süratle normale dönmeleri çerçevesinde verilen desteğin, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi kapsamında belirlenen evrensel normlara uygun yapıldığı belirtildi.
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Açıklamada,“Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularının vücut bulmuş hali olduğuna” da dikkat çekildi.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI
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