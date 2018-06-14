Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Bangladeşlilere Psikososyal Destek

Lefkoşa, 14 Haziran 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı bünyesinde yeni kurulan psikososyal hizmet biriminin, ülkedeki Bangladeşli mültecilere psikososyal destek verdiği kaydedildi.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada; mültecilerin psikolojik uyumsuzluk-bozukluklarının önlenmesi, yaşanan olumsuzlukların etkilerinin ortadan kaldırılarak süratle normale dönmeleri çerçevesinde verilen desteğin, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi kapsamında belirlenen evrensel normlara uygun yapıldığı belirtildi.Açıklamada,“Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Kıbrıs Türk halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularının vücut bulmuş hali olduğuna” da dikkat çekildi.(YIL/HA) FOTOĞRAFLI