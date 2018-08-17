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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 Çocuğa Bayram Sevinci

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik farkındalık oluşturacak kampanya düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na yapılan gönüllü bağışlar ile gerçekleştirilen kampanyada, çocuklar bayram sevincini mağazalardan kendi istedikleri kıyafetleri ve ayakkabıları seçerek yaşadılar. Ülke genelinde 133 çocuk paylaşma, yardımlaşma ve hediye etme kültürünü tekrardan yaşamış oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı...

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 Çocuğa Bayram Sevinci

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik farkındalık oluşturacak kampanya düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na yapılan gönüllü bağışlar ile gerçekleştirilen kampanyada, çocuklar bayram sevincini mağazalardan kendi istedikleri kıyafetleri ve ayakkabıları seçerek yaşadılar. Ülke genelinde 133 çocuk paylaşma, yardımlaşma ve hediye etme kültürünü tekrardan yaşamış oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı...

17 Ağustos 2018 Cuma 10:00
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan 133 Çocuğa Bayram Sevinci

Lefkoşa, 17 Ağustos 18 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Kurban Bayramı vesilesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik farkındalık oluşturacak kampanya düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na yapılan gönüllü bağışlar ile gerçekleştirilen kampanyada, çocuklar bayram sevincini mağazalardan kendi istedikleri kıyafetleri ve ayakkabıları seçerek yaşadılar. Ülke genelinde 133 çocuk paylaşma, yardımlaşma ve hediye etme kültürünü tekrardan yaşamış oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, kampanyaya; Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Lefke, Güzelyurt, İskele, Dipkarpaz ve Esentepe şubeleri katıldı.
(YIL/ŞEB)
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