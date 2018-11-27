Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Yöneticileri İsmail Arter’i Ziyaret Etti



Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği Genel Başkanı Bülent Çıraklı ve yeni Yönetim Kurulu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Görüşmede, Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazimağusa’ya açılmak istenen şube konusu ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanı ve yönetim kurulu ile zaman zaman yaptıkları görüşmelerde neler yapılacağını planladıklarını, şimdi de çalışmalara başladıklarını, Kızılay’ın Gazimağusa’da faaliyet göstermesi için gerekli olan çalışmalara destek olduklarını ifade etti.

“Kızılayda gönüllü çalışmak kutsal bir görevdir. Kızılay’ı özellikle insanların en zor zamanlarında imdada yetişen bir oluşum olarak tanıdık ve bildik” diyen Arter, yapılan çalışmalar için teşekkür ederek, güçlerinin yettiği kadar hatta ellerinden gelenin fazlasını yaparak derneğin yanında olacaklarını belirtti.

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